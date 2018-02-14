Первый канал отменил показ последней серии фильма «Путин»

Первый канал отменил показ последней серии фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Путин» после замечания Центризбиркома, передает RNS.

«В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку — в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода», — сообщили в пресс-службе канала.

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При этом телеканал заявил, что «показ фильма не противоречит действующему законодательству».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что оставшиеся серии фильма можно показать после избирательной кампании.