Русские вынудили Джима Керри удалиться из фейсбука

Американский актер Джим Керри заявил, что продал все акции компании Facebook и удалил свою страницу в соцсети из-за «российского вмешательства». Об этом он написал в твиттере.

«Я сбрасываю мои акции [компании] Facebook и удаляю страницу, потому что Facebok выиграла от российского вмешательства в наши выборы и до сих пор делает слишком мало, чтобы это остановить. Я призываю всех инвесторов, которые беспокоятся о будущем, поступить так же», — написал Керри.

В сентябре прошлого года актер Морган Фриман записал видеообращение, в котором призвал защитить демократию США от России.