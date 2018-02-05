Вышел трейлер «Мира Юрского периода 2»

Во время Супербоула был показан новый трейлер к фильму «Мир Юрского периода 2». Дублированный ролик опубликован на странице Universal Pictures Russia на сайте YouTube.

В ленте снимались Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин, Тоби Джонс. Режиссер — Хуан Антонио Байона.

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По сюжету, прошло четыре года с тех пор, как динозавры разрушили парк развлечений и курорт «Мир Юрского периода». Люди покинули остров, а бывшие обитатели тематического комплекса борются за выживание в джунглях.

Узнав о неминуемом извержении вулкана, герои Пратта и Ховард решают спасти динозавров и находят на острове таинственную организацию, зловещие планы которой представляют угрозу для всего человечества.

Ранее сообщалось, что лента выйдет в прокат в июне 2018 года.