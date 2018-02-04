Гильермо дель Торо получил премию американской Гильдии режиссеров

Режиссер Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссеров Америки за фильм «Форма воды» в номинации «Лучший фильм» 2017 года, сообщается на сайте премии.

В номинации помимо дель Торо были представлены режиссеры Джордан Пил с картиной «Прочь», Кристофер Нолан с драмой «Дюнкерк», Мартин Макдонах и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Грета Гервиг с фильмом «Леди Берд».

Ранее сообщалось, что создателей фильма «Форма воды», выдвинутого на премию «Оскар» в 13 номинациях, обвинили в плагиате.