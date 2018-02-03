Леди Гага прервала концертный тур из-за проблем со здоровьем

Певица Леди Гага отменила последние 10 концертов тура в поддержку альбома Joanne из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщается в твиттере Гаги.

«К сожалению, Леди Гага страдает от сильной боли, которая повлияла на ее возможность выступать вживую», — говорится в заявлении.

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Отменены концерты в Лондоне, Манчестере, Копенганене, Цюрихе, Рио-де-Жанейро и других городах.

Ранее стало известно, что Элтон Джон прекращает гастрольную деятельность.