Сценариста фильмов о Джеймсе Бонде позвали в байопик «Леонардо да Винчи» с ДиКаприо

Сценариста Джона Логана позвали в байопик «Леонардо да Винчи», главную роль в котором должен сыграть лауреат премии «Оскар» Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает Variety.

Логан известен по фильмам о Джеймсе Бонде «007: Спектр» и «007: Координаты «Скайфолл», а также по лентам «Чужой: Завет» и «Гладиатор».

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Ранее сценарист уже работал с ДиКаприо. Их предыдущим совместным проектом был «Авиатор».

Как сообщалось, фильм о Да Винчи будет основан на книге американского журналиста Уолтера Айзексона.