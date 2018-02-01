Сериал «Форс-мажоры» нашел замену Меган Маркл

Сериал «Форс-мажоры» нашел замену актрисе Меган Маркл, которая покидает проект после седьмого сезона и выходит замуж за британского принца Гарри, сообщает Variety.

Было принято решение, что в восьмой части появится новая героиня Саманта Уилер. Ее сыграет звезда сериала «Анатомия страсти», лауреат премии «Эмми» Кэтрин Хайгл.

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По сюжету, Уилер — талантливый новый партнер в юридической компании Pearson Specter Litt. Она станет или лучшим союзником, или самым влиятельным противником фирмы.

Работа над новым сезоном начнется в апреле в Торонто.

Ранее сообщалось, что сериал «Форс-мажоры» продлили на восьмой сезон без актрисы Меган Маркл и актера Патрика Джея Адамса.