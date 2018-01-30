СМИ: актер из сериала «Хор» обнаружен мертвым за месяц до приговора по детскому порно
Актер Марк Саллинг из сериала «Хор» обнаружен мертвым за месяц до вынесения приговора по обвинению в хранении детской порнографии, сообщает People.
Как предполагается, артист совершил самоубийство. Ему было 35 лет.
Саллинга арестовали в декабре 2015 года. В конце 2017-го актер признал вину и заключил сделку, приговор должны были вынести в марте 2018 года. Ему грозил тюремный срок от четырех до семи лет.
В 2013 году сообщалось, что актер Кори Монтейт, известный благодаря роли в сериале «Хор», найден мертвым в отеле Fairmont Pacific в центре Ванкувера.