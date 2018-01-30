СМИ: актер из сериала «Хор» обнаружен мертвым за месяц до приговора по детскому порно

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Актер Марк Саллинг из сериала «Хор» обнаружен мертвым за месяц до вынесения приговора по обвинению в хранении детской порнографии, сообщает People.

Как предполагается, артист совершил самоубийство. Ему было 35 лет.

Саллинга арестовали в декабре 2015 года. В конце 2017-го актер признал вину и заключил сделку, приговор должны были вынести в марте 2018 года. Ему грозил тюремный срок от четырех до семи лет.

В 2013 году сообщалось, что актер Кори Монтейт, известный благодаря роли в сериале «Хор», найден мертвым в отеле Fairmont Pacific в центре Ванкувера.