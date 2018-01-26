В Париже из-за наводнения эвакуируют экспонаты Малого дворца
В Париже администрация Малого дворца приняла решение эвакуировать экспозицию из-за наводнения, передает Franceinfo.
Об этом рассказал директор музея Кристоф Лерибо.
По его словам, музею в настоящее время ничего не угрожает, но администрация приняла решение об эвакуации «на всякий случай».
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Всего из здания вывезут 5 тысяч картин, скульптур, и других экспонатов.
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