Умерла Людмила Сенчина

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Скончалась певица Людмила Сенчина, сообщает «Интерфакс».

Как заявил продюсер народной артистки России Владимир Андреев, исполнительница умерла в одной из больниц Санкт-Петербурга.

«Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — добавил Андреев.

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Сенчина — советская и российская певица и актриса. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.

Певица получила широкую известность благодаря песне «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Среди других ее популярных композиций — романс из телефильма «Дни Турбиных» («Целую ночь соловей нам насвистывал...»), «Полынь», «Добрая сказка».