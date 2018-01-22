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Композитора Владимира Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Московский дом композиторов.

Шаинский скончался 25 декабря в США на 93-м году жизни. Родственники решили похоронить его в Москве, в соответствии с последней волей композитора.

Ранее сообщалось, что почтить память Шаинского в Московский дом композиторов пришли его близкие и коллеги, известные деятели культуры, в том числе певец Лев Лещенко, народный артист СССР Иосиф Кобзон, замминистра культуры России Александр Журавский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, поэт-песенник Симон Осиашвили, певица Азиза Мухамедова, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.