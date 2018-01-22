В Москве началось прощание с Шаинским

В Московском доме композиторов началось прощание с Владимиром Шаинским, сообщает РИА «Новости».

Композитор умер 25 декабря в США на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

«Мы прощаемся сегодня с удивительным человеком, безусловно, большим мастером, композитором. Мы не любим пафосных слов, но, мне думается, к нему можно спокойно применить слово гений», — заявил на траурной церемонии певец Лев Лещенко.

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Со своей стороны, замминистра культуры России Александр Журавский сказал, что Шаинский прожил замечательную жизнь и оставил богатое творческое наследие.

«Большая честь для министерства культуры, что мы имели честь участвовать в организации похорон и возвращении композитора на родину», — добавил Журавский.

Шаинский будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что поздняя дата погребения связана с целым рядом факторов, в том числе с празднованием католического Рождества.