Серебренникову продлили арест

Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову, который обвиняется в мошенничестве по делу «Седьмой студии». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 апреля», — огласила решение судья Евгения Николаева.

До той же даты продлен срок содержания под стражей экс-главы «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и домашний арест гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.