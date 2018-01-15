Адвокат заявила о завершении расследования дела Серебренникова

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела режиссера, худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Ирину Поверинову.

«Дело в отношении моей подзащитной Софьи Апфельбаум, Кирилла Серебренникова завершено, дело (Нины) Масляевой также завершено и выделено в отдельное производство», — заявила Поверинова.

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Со своей стороны, источник рассказал, что вменяемая Серебренникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь идет об организации хищения 68 млн руб.

Ранее сообщалось, что следствие попросило продлить Серебренникову домашний арест.