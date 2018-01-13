Moby рассказал о просьбе ЦРУ распространить информацию о связях Трампа с Россией

Музыкант Moby сообщил, что агенты ЦРУ просили его распространить информацию о том, что президент США Дональд Трамп имеет связи с Россией. Об этом он рассказал в интервью радиостанции WFPK, видеозапись разместил ведущий Кайл Мередит.

Как заявил музыкант, сотрудники ЦРУ передали ему некоторую информацию, которую попросили разместить в соцсетях, поскольку его аудитория превышает их охват.

Ранее личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал иск против портала BuzzFeed и компании Fusion GPS из-за «досье» на американского президента. Речь идет о так называемом «досье», которое якобы рассказывает о «тесных связях» Трампа с Россией.