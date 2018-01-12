Мышонок затмил Национальный симфонический оркестр в США

Мышонок стал звездой концерта, в котором принимал участие Национальный симфонический оркестр под управлением дирижера Ютаки Садо, в США. Об этом пишет The Washington Post.

Маленький грызун вызвал переполох в зрительном зале в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне во время антракта.

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Персонал призвал публику оставаться на местах, когда началась вторая половина концерта. Зрители, рядом с которыми бегал мышонок, передвигали свои сумки и верхнюю одежду, но пытались сохранять тишину и спокойствие.

В последние месяцы в центре неоднократно видели мышей. Как отмечается, это старое здание, и в нем регулярно проводятся работы против вредителей.

Ранее сообщалось, что собака случайно стала главной звездой выступления Венского камерного оркестра на фестивале в турецком Эфесе.