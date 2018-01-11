«Дюнкерк» и «Прочь» номинированы на премию Гильдии режиссеров США

Гильдия режиссеров США объявила претендентов на свою премию в области кино, сообщает Entertainment Weekly.

В категории «Лучший режиссер» представлены Гильермо дель Торо («Форма воды»), Грета Гервиг («Леди Бёрд»), Мартин Макдона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»).

Реклама

В номинацию, посвященную дебютантам в полнометражном кино, попали Джереми Джаспер («Патти Кейкс»), Уильям Олдройд («Леди Макбет»), Тейлор Шеридан («Ветреная река»), Аарон Соркин («Большая игра»).

Кроме того, в обеих категориях на победу претендует Джордан Пил («Прочь»).

Ранее сообщалось, что Гильдия режиссеров США назвала номинантов своей премии в телевизионных и документальных категориях. Лучшим документальным фильмом по версии американских режиссеров может стать картина британского велогонщика-любителя Брайана Фогеля «Икар».