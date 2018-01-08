СМИ: Опра Уинфри намерена баллотироваться в президенты

Американская телеведущая Опра Уинфри может баллотироваться в президенты на выборах 2020 года, передает CNN со ссылкой на ее близких друзей.

СМИ обратили внимание на запоминающуюся речь телеведущей на церемонии «Золотой глобус» и отметили, что это может говорить о намерении Уинфри участвовать в президентской гонке.

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Один из источников рассказал, что близкие телеведущей уже несколько месяцев обсуждают с ней возможность участия в выборах.

Представитель Уинфри отказался от комментариев.

Ранее сообщалось, что Опра Уинфри получит специальный «Золотой глобус» — за вклад в индустрию развлечений.