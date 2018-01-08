Джеймс Франко стал лучшим комедийным актером по версии «Золотого Глобуса»

Джеймс Франко получил премию «Золотой глобус» как лучший комедийный актер, сообщается в официальном твиттере премии.

Франко получил премию за роль в фильме «Горе-творец». В этой номинации также боролись Хью Джекман («Величайший шоумен»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Стив Карелл («Битва полов») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве»).

Ранее сообщалось, что лучшим драматическим сериалом по версии «Золотого глобуса» стал «Рассказ служанки».