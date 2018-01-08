Джеймс Франко стал лучшим комедийным актером по версии «Золотого Глобуса»

Джеймс Франко («127 часов» Дэнни Бойла, «Отвязные каникулы» Хармони Корина) imdb.com

Джеймс Франко получил премию «Золотой глобус» как лучший комедийный актер, сообщается в официальном твиттере премии.

Франко получил премию за роль в фильме «Горе-творец». В этой номинации также боролись Хью Джекман («Величайший шоумен»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Стив Карелл («Битва полов») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве»).

Ранее сообщалось, что лучшим драматическим сериалом по версии «Золотого глобуса» стал «Рассказ служанки».