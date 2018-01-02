Пугачева позвонила обвинившему ее в плагиате поэту

Поэт Александр Вулых написал на своей странице в фейсбуке, что новая песня Аллы Пугачевой «Я летала», написанная молодым автором Олегом Влади, похожа на хит Игоря Саруханова «Придуманная Любовь». Об этом сообщает сайт kp.ru.

Поэт удалил запись со своей страницы в соцсетях и рассказал, что ему позвонила Алла Пугачева и сказала, что о похожести двух песен узнала только от него.

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«Мы разговаривали с Аллой Борисовной. Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — сказал Вулых.

Песня была представлена на «Новогоднем огоньке».