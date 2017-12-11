«Нелюбовь» номинирована на «Золотой глобус»

В США объявили номинантов на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает Deadline.

В список претендентов попала российская «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Также номинированы «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, «Сначала они убили моего отца» американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли, «На пределе» немецкого режиссера Фатиха Акина и «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда.

Ранее «Газета.Ru» дала прогноз на шорт-лист премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.