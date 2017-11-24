Друг Николая Годовикова сообщил последнюю волю актера

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Актер Николай Годовиков хотел, чтобы его похоронили на Южном кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил его друг Вячеслав Смородинов, передает РИА «Новости».

«Желание Николая Львовича — похоронить рядом с супругой на Южном кладбище, ну а дальше мы будем стараться это сделать», — сказал Смородинов.

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Актер, сыгравший Петруху в фильме «Белое солнце пустыни», скончался в четверг, 23 ноября. По словам Смородинова, в последнее время Годовиков тяжело болел.

«Я начал замечать, что у него садится голос. Недавно он попадал в больницу. Меня это все настораживало… Зять и приемная дочь стали часто его навещать в последнее время, к нему приходили внуки. Сегодня утром он сказал, что плохо себя чувствует, хотели вызвать скорую, но он отказался. А в районе 15 часов пришел его зять и увидел, что он уже скончался», — добавил друг актера.

Как сообщалось, Годовиков умер на 68-м году жизни после долгой борьбы с раком.