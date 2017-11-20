Звезда «Рыжей Сони» выступила в защиту Сильвестра Сталлоне в секс-скандале

Бывшая жена актера и режиссера Сильвестра Сталлоне, актриса Бриджит Нильсен выступила в защиту своего экс-супруга, уличенного в предполагаемом принуждении подростка к сексу. Об этом сообщает TMZ.

Нильсен, известная по фильмам «Рыжая Сони» и «Кобра», сказала, что ничего подобного произойти не могло, поскольку в то время она все время находилась рядом со Сталлоне.

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«Во время лета 1986 года мы были молодоженами. Я была неразлучна с Сильвестром, когда в Лас-Вегасе проходили съемки «Изо всех сил», – заявила актриса.

По ее словам, инцидента, информация о котором появилась в СМИ, не было.

«Большую часть дня я смотрела, как он снимается, затем мы ужинали и шли в наш номер. В комнате с ним не было никого, кроме меня», – добавила Нильсен.

Ранее сообщалось, что Сталлоне открестился от обвинений в принуждении подростка к сексу.