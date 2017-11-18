Учитель рассказал о работе над сериалом «Матильда»

Режиссер Алексей Учитель рассказал о работе над четырехсерийном сериалом «Матильда», который покажут на телевидении в 2019 году, сообщает RT.

По его словам, пока конкретных дат выхода работы нет, однако премьера телевизионная кинофильма будет сразу после кинопроката, и только после этого — телевизионная премьера сериала.

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«Я думаю, это не раньше, чем следующей осенью произойдет, но это будет. Мы заканчиваем производство. Я думаю, что максимум к весне все будет готово», — отметил режиссер.

Учитель рассказал, что в мини-сериале будут расширены линии второстепенных героев, в частности, великого князя Владимира, великого князя Андрея, который впоследствии стал мужем Матильды Кшесинской, балерины Леньяни, доктора Фишеля.

Ранее сообщалось, что большинство россиян слышали о скандале вокруг фильма «Матильда».