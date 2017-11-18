Принцы Гарри и Уильям появятся в новой части «Звездных войн»

Британские принцы Гарри и Уильям снялись в новой части франшизы «Звездные войны». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как сообщается, они предстанут в одной из сцен «Последних джедаев» в роли штурмовиков, а компанию им составят Том Харди и певец Гэри Барлоу. Однако узнать членов королевской семьи будет непросто, поскольку их лица закроют традиционные для штурмовиков шлемы.

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Тем не менее издание дает подсказку: Гарри и Уильям будут охранять Финна, персонажа Джона Бойеги, в одном из лифтов. Это подтвердил сам Бойега.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги «Звездные войны».