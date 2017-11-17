У Малахова родился первенец

У телеведущего Андрея Малахова родился сын, сообщает портал «СтарХит», главным редактором которого является сам Малахов.

«Вчера, поздно вечером, в 23.30, в подмосковном клиническом госпитале «Лапино» тележурналист и главный редактор «СтарХита» Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева стали счастливыми родителями. Пара в браке 6 лет, и это первый ребенок в их семье – мальчик!» — говорится в сообщении.

Реклама

Сам телеведущий отметил, что имя ребенка они с женой еще не выбрали, планируя присмотреться к характеру малыша.

Ранее Малахов рассказал, как все лето принципиально не выходил в интернет.