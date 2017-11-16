Умер Луис Бакалов

Скончался аргентинский и итальянский композитор, аранжировщик, пианист Луис Энрикес Бакалов, сообщает La Stampa. Ему было 84 года.

Бакалов — лауреат премии «Оскар» за музыку к фильму «Почтальон». Он также известен по саундтрекам к лентам «Евангелие от Матфея», «Город женщин» и «Джанго».

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Музыку Бакалова также использовал режиссер Квентин Тарантино в своих картинах «Убить Билла» и «Джанго освобожденный».

Композитор родился в 1933 году в Аргентине, но в 1959-м переехал в Италию. Он также жил в Колумбии, Испании и Франции.