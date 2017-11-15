Задорнова проводили аплодисментами

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Писателя-сатирика Михаила Задорнова проводили в последний путь аплодисментами, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Отпевание проходило в церкви Александра Невского в Риге. Проститься с писателем-сатириком пришли сотни людей.

Гроб с телом Задорнова в катафалке повезли на кладбище Яундубулты, которое находится в самой восточной части Юрмалы, примерно в 25 км от храма Александра Невского.

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Писателя-сатирика похоронят рядом с его отцом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Задорнов скончался 10 ноября в возрасте 69 лет.