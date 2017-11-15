Дюжев: российские зрители заслуживают «лабуду и туфту»

Актер Дмитрий Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают «бездарные сериалы, лабуду и туфту». Об этом он сказал в интервью телеканалу LTV.

Дюжев рассказал случай, когда он недавно стоял в аэропорту в очереди.

Он понял, что у большинства пассажиров билеты в эконом-класс, однако те не пустили его вне очереди, несмотря на то, что у него был билет в бизнес-класс.

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Актер заявил, что ради развлечения и досуга рискует жизнью, а «потом оказывается среди зрителей и его место в последнем вагоне».

«Это все говорит о том, что это правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите», — заявил он.

В 2015 году сообщалось, что Дюжев дебютировал как театральный режиссер.