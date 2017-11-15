Актер Виталий Шаповалов скончался после перенесенной операции

Советский и российский актер театра и кино Виталий Шаповалов умер на 79 году жизни. Об этом сообщает официальная страница московского театра на Таганке во «Вконтакте».

«Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Артист скончался в возрасте 78 лет в больнице», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что последние несколько дней артист находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции.

Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году, после чего был принят в труппу театра. Также он работал в московском театре на Таганке и в московском театре «Современник».

Он играл в постановках «А зори здесь тихие», «Пугачев», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и др.