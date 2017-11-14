В Петербурге возбудили дело из-за смерти балетмейстера Мариинки в стоматологии

В связи со смертью балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева в стоматологии возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что по факту смерти мужчины в помещении частной стоматологии была проведена внеплановая проверка.

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«Установлено, что ООО «Клиника доктора Лившиц» на основании лицензии, выданной комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, не вправе осуществлять работы и услуги по анестезиологии и реаниматологии. В этой связи ООО «Клиника доктора Лившиц» заключило договор с ООО «Центр интегративной медицины - ИнАлМед», которое, в свою очередь, не имеет права оказывать плановую медицинскую помощь вне адресов, указанных в его лицензии», — сообщили в Росздравнадзоре.

Сообщается, что в отношении ООО «Клиника доктора Лившиц» было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, по результатам их рассмотрения суд оштрафовал клинику на 200 тыс. руб. Также в ведомстве сообщили, что суд оштрафовал ООО «Центр интегративной медицины - ИнАлМед» на 100 тыс. руб.

«По фактам, выявленным в ходе контрольно-надзорных мероприятий территориальным отделом Росздравнадзора, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

В июне сообщалось, что Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу организовало доследственную проверку по факту смерти Вихарева.