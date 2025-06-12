За что боятся пятницу, 13-е: откуда взялось суеверие и как стало частью современной культуры

Когда будет пятница, 13-е в 2025 году и почему этот день считается плохим

С пятницей, 13-е связано одно из самых известных в мире суеверий. Но откуда взялся этот страх? Оказывается, его корни уходят в глубь веков, переплетаясь с библейскими преданиями, средневековыми легендами и реальными политическими заговорами. Какие исторические события и мифы превратили этот день в символ неудачи — в материале «Газеты.Ru».

Когда будет пятница, 13-е в 2025 году

В 2025 году совпадение пятницы и 13-го числа месяца произойдет только один раз — в июне . В прошлом году причин для переживаний у суеверных людей было в два раза больше, так как «несчастливый» день выпадал на сентябрь и декабрь.

У тех, кто не подвержен суевериям, наоборот, есть повод порадоваться. Ведь в пятницу, 13 июня будет дополнительный выходной по случаю празднования Дня России.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Почему пятницу, 13-е считают несчастливой

В христианской традиции нелюбовь к слиянию пятницы с 13-м числом месяца объясняется библейским сюжетом о прощальной трапезе Иисуса Христа со своими ближайшими учениками. Согласно Новому завету, 13-м гостем на Тайной вечере присутствовал Иуда Искариот, оказавшийся предателем. В пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Христос был распят на кресте. Поэтому для христиан всего мира пятница стала особым днем.

Последняя книга Нового Завета, Откровение Иоанна Богослова, повествует о пришествии Антихриста именно в 13-й главе.

Также в этот день разгромили орден тамплиеров — средневековых рыцарей-крестоносцев. 13 октября 1307 года, в пятницу, во Франции по приказу короля Филиппа IV произошли массовые аресты всех членов ордена. Тамплиеры располагали значительными средствами. Их укрепленные замки имели славу самых надежных хранилищ для драгоценностей. Это стало причиной конфликта со светскими властями. Филипп IV приказал распространить слух, будто тамплиеры прибегают к черной магии. Рыцари ордена были заключены в темницы по обвинению в колдовстве и ростовщичестве, а французский король стал владельцем их сокровищ.

За что боятся «чертову дюжину»

Число 13 также считается негативным безотносительно к пятнице. Некоторые верят, что оно связано с неприятностями и дурными знамениями.

Представление о «чертовой дюжине» возникло из скандинавской мифологии. Оно связано с богом хитрости, коварства и обмана — Локи. Согласно легенде, на пир в Вальхаллу было приглашено 12 богов. Но в числе приглашенных не оказалось Локи. Тогда он рассердился и задумал коварный план. Локи пробрался на празднество, став 13-м по счету. Это привело к пагубным последствиям для скандинавского олимпа: в результате проделок Локи погиб всеобщий любимец — бог весны и света Бальдр.

close Кадр из сериала «Локи» (2021) Marvel Studios

В Таро карта XIII — это Смерть. На ней часто изображают скелет в доспехах и с флагом, сидящий на белом коне. На флаге — белый цветок, символизирующий новое начало и перерождение.

В Древнем Египте число 13 означало «смерть» в контексте представлений о загробной жизни. Согласно мифам о боге Ра, душа должна пройти через 13 этапов своего развития: 12 при жизни и последний, 13-й, после смерти. Этот последний этап считался радостным, преобразующим, связанным с вечной загробной жизнью. Число 13 символизировало завершение предыдущего цикла и начало следующего, что в языческих представлениях означало смерть.

Хотя во многих культурах число 13 имеет негативную коннотацию, его привязка к пятнице — относительно новая по историческим меркам придумка. Первые упоминания о том, что этот день несет с собой несчастье, начинают встречаться в европейских письменных источниках только в XIX веке.

Пятница, 13-е в кино и современной культуре

Современная массовая культура окончательно закрепила зловещий статус за днем, который уже имел славу несчастливого. В 1980-х годах на экраны вышла легендарная хоррор-франшиза «Пятница, 13-е». Серия голливудских фильмов о маньяке в хоккейной маске завоевала культовый статус и вызвала зрительский ажиотаж. Первый фильм франшизы собрал 59,7 млн долларов при более чем скромном бюджете в $550 тыс.

close Shutterstock

Фабула большинства частей: маньяк Джейсон Вурхиз восстает из могилы в пятницу, 13-го, чтобы отомстить за собственную смерть и гибель матери. Изначально действие разворачивалось на территории летнего лагеря «Хрустальное озеро». Создатели франшизы также запускали Джейсона в дальний космос и отправляли в Нью-Йорк. А еще его проверяли на прочность, сталкивая с другим знаменитым маньяком — Фредди Крюгером. Не удивительно, ведь киновселенная насчитывает 12 фильмов.

Интересные факты про пятницу, 13-е

Страх перед цифрой 13 ученые называют тердекафобей, а боязнь совпадения этого числа с пятницей — параскеведекатриафобией.

В США числа 13 боится десятая часть населения страны. Иррациональный страх приводит к тому, что экономика теряет до 800 млн долларов в год, поскольку 13-го числа люди избегают заключать сделки, вступать в брак, путешествовать, делать покупки или даже выходить из дома.

В Испании несчастливой датой считается вторник, 13-е. Истоки суеверия связаны с названием дня недели (martes). Оно произошло от имени древнеримского бога войны и огня Марса, который ассоциируется с разрушением, хаосом и смертью.

В нумерологии число 12 считается примером полноты и завершенности: 12 месяцев года, 12 знаков зодиака, 12 апостолов. Нарушение этого баланса воспринимается как вторжение хаоса и плохая примета.

В Европе и США в некоторых домах, гостиницах и самолетах отсутствует число 13. Его принято пропускать, заменяя на 12В или другое обозначение.

Канадская группа Hot Hot Heat в своем альбоме Elevator заменила 13-ю композицию на короткую запись без слов, которая носит название «Четыре секунды шума».

Существует примета о том, что 13 гостей за столом — к беде. На случай, если все-таки именно такое количество человек собралось, рекомендуется добавить еще одного гостя или символический предмет, чтобы отогнать невезенье.