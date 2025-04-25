Красная горка, или Антипасха, в 2025 году: что это за праздник и когда его отмечают

На Руси Красная горка была праздником весны, новой жизни и свадебных гуляний. Народ веселился, водил хороводы, устраивал игры. В церковной традиции праздник носит название Антипасхи или Фомина воскресенья. Верующие в этот день вспоминают явление Христа апостолу Фоме — тому самому, который сказал: «Если не увижу, не поверю». Подробнее о Красной горке, или Антипасхе, — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Антипасху в 2025 году

Церковный праздник Антипасха всегда отмечается через семь дней после Светлого Христова Воскресения. Даты обоих праздников плавающие и меняются каждый год.

В 2025 году Пасха пришлась на 20 апреля, значит, Антипасха, или Красная горка, как ее называют в народе, будет отмечаться 27 апреля.

Что такое Антипасха и почему ее называют Фоминым воскресеньем

Приставка «анти» в названии праздника может сбить с толку. Мы привыкли понимать ее в значении «против». В греческом языке «анти» означает еще и «вместо». Так что Антипасха — это не альтернатива Пасхе, а продолжение праздника. В этом случае название можно перевести как «напротив Пасхи».

Как объяснил «Газете.Ru» священник Вячеслав Ланский, в этот день Церковь предлагает христианам послушать на богослужении отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором описано уверение апостола Фомы в воскресении Иисуса Христа. Считается, что это одно из самых трогательных повествований о явлении людям Воскресшего Господа.

Именно поэтому этот день называется также Фоминым воскресеньем. По словам отца Вячеслава, несмотря на завершение Светлой седмицы (первой недели после Пасхи), пасхальная тема еще долго остается центром христианского богослужения — вплоть до праздника Вознесения.

История и значение Антипасхи

История апостола Фомы, усомнившегося в словах других учеников, а затем лично прикоснувшегося к ранам воскресшего Иисуса, занимает особое место в христианской традиции. Согласно Евангелию от Иоанна, Фома не присутствовал при первом явлении Христа ученикам и, услышав от них о Воскресении, заявил: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребро Его — не поверю». Через восемь дней Иисус вновь явился ученикам, и на этот раз — специально для Фомы. Он предложил ему прикоснуться к своим ранам и убедиться в подлинности случившегося.

close Посетительница у картины художника Рембрандта «Неверие апостола Фомы» на выставке «Рембрандт. Другой ракурс. Произведения Рембрандта Харменса ван Рейна и Дмитрия Гутова» Владимир Вяткин/РИА Новости

Фома, потрясенный встречей, произнес: «Господь мой и Бог мой». На что Христос ответил ставшей крылатой фразой: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Эти слова стали не только утешением для будущих поколений христиан, которые не могут видеть воскресшего Христа лично, но и ключевым утверждением веры, основанной не на доказательствах, а на доверии.

Христианская Антипасха — способ сохранить ощущение Светлого Христова Воскресения даже тогда, когда куличи доедены, свечи догорели, а жизнь снова вошла в привычный ритм. По сути, Антипасха — это напоминание о том, что вера — не разовая вспышка, а духовный труд, который требует постоянных усилий. Если Пасха несет эмоциональный подъем, то Фомино воскресенье — внутреннее закрепление пройденного.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Уже в III веке в Египте существовал обряд освящения хлеба на восьмой день после Пасхи. Этот день считался особенно радостным, поскольку его связывали с окончательным утверждением в вере в Воскресение Христово. В богослужебной практике Антипасха и сегодня остается особенным днем: в храмах продолжают звучать пасхальные песнопения, но Царские врата, остававшиеся открытыми всю Светлую седмицу, вновь закрываются, а служба возвращается к обычному чину. Это символ перехода от торжества к повседневной жизни, в которой вера должна не ослабевать, а укореняться.

«И Антипасха, и любой воскресный день — прекрасная возможность получить новый шанс на погружение в духовную жизнь. Главное — правильное отношение к религии как к тому, что соединяет человека с Богом», — отметил церковнослужитель.

Откуда пошло название Красная горка

Если церковная Антипасха — день памяти, то народная Красная горка — день надежды: весенний, солнечный, с хороводами и сватовством. Название тут тоже не случайно. Слово «красная» в старину означало не только цвет, но и красоту. А «горка» — это реальная возвышенность, где проводили обряды встречи весны. Так что «Красная горка» — это, по сути, «красивая возвышенность».

До крещения Руси на горках — буквально на холмах за селом — устраивались игрища, заклички, песни и молодежные сборища. Идеальное время для знакомств, признаний в любви, создания семьи. С приходом христианства народный праздник не исчез — наоборот, получил новое наполнение.

close А. А. Бучкури. Свадебный поезд. 1912 Wikimedia Commons

Христианство на протяжении своей истории не отрицало народных традиций, но наделяло их новым содержанием. Языческий праздник Красная горка, связанный с призыванием весны, получил новые смыслы — в том числе символ новой жизни в подлинном счастье, которое стало возможным в Воскресении Христовом. Вячеслав Ланский священник

В Псковской, Воронежской, Архангельской губерниях Красную горку отмечали особенно широко: там устраивали песни «на перегонку», костры, качели, проводили различные обряды как символ перехода между мирами — зимним и весенним. Девушки скатывались с возвышенностей, чтобы суженый приснился, а юноши приносили своим подругам веточки вербы как знак интереса. Особую роль играли свахи и местные празничницы — так в народе называли опытных женщин, хранительниц традиций. Они знали все приметы, песни и заговоры, подходящие для Красной горки, и могли рассказать, в какой цвет лучше одеться, чтобы как магнитом притянуть свою пару.

Что можно и нельзя делать на Красную горку

С церковной точки зрения этот день не имеет строгих запретов. Это воскресенье, а значит — день светлый, подходящий для молитвы, добрых дел и встреч с близкими. Главное — не забывать, что это все-таки религиозный праздник, а не просто предлог выгулять новое платье.

Что делать можно:

пойти в храм и причаститься;

устроить семейное застолье (но без буйства);

заняться благотворительностью;

навестить пожилых родственников, вдов или одиноких знакомых.

Что нежелательно:

затевать шумные вечеринки с алкоголем и плясками до утра;

работать на земле — раньше верили, что урожай не взойдет;

сквернословить, ссориться.

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Красная горка — день, когда разрешены венчания. После длинного поста и строгости Страстной седмицы, когда таинство брака не совершается, именно с этого воскресенья в храмах снова начинают венчать молодоженов. А народ может петь, гулять и свататься, как водится.

Заключать церковные браки на Светлой седмице после Пасхи также нельзя, что подчеркивает важность праздника. И именно с Антипасхи начинается период, когда брачные торжества занимают свою значимую нишу в церковном обиходе. Вячеслав Ланский священник

Приметы на Красную горку

Как и любой народный праздник, Красная горка имеет множество примет. Но, в отличие от других дней, тут почти все знаки исключительно радостные. День считается «счастливым на любовь и удачу». Вот несколько наиболее известных примет:

Пожениться на Красную горку — жить в любви и достатке, причем неважно — венчание это или просто регистрация в ЗАГСе.

Если девушка споет на горке веселую песню — через год выйдет замуж.

Первой выйдешь в свет на Красную горку — первой найдешь суженого.

Дождь в этот день — к плодородию и богатому урожаю.

Нельзя сидеть дома — упустишь счастье.

В некоторых регионах девушки оставляли под горкой венки или кидали их в реку — если венок уплывал быстро, это считалось хорошей приметой на брак в том же году.

На юге России бытовала традиция водить хороводы против солнца — чтобы зима окончательно ушла, а весна закрутилась вокруг сел.