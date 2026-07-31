«Всесоюзная киномама»: карьера, война и личные трагедии актрисы Любови Соколовой

31 июля исполняется 105 лет со дня рождения народной артистки СССР Любови Соколовой. За годы карьеры она сыграла более двух сотен героинь и стала одной из самых снимающихся актрис в истории советского кинематографа. Какую жизнь прожила Любовь Соколова — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Любови Соколовой

Любовь Соколова родилась 31 июля 1921 года в Иваново-Вознесенске (ныне Иваново). Ее отец, Сергей Максимович, был столяром-краснодеревщиком, а мать, Прасковья Федоровна, работала в сфере торговли. Хотя родители не имели никакого отношения к искусству, девочка с ранних лет мечтала о сцене: занималась в школьном драматическом кружке, а в старших классах сыграла Агафью Тихоновну в спектакле «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя.

В 1939 году Соколова окончила школу и по совету учителя литературы уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена. Вскоре она узнала, что режиссер Сергей Герасимов набирает студентов в Первую мастерскую экранного искусства при киностудии «Ленфильм». Мест было всего 22, а желающих поступить более тысячи, но девушка успешно прошла конкурс и начала совмещать занятия в педагогическом институте с учебой в актерской мастерской. Именно тогда Соколова впервые появилась на экране, снявшись в массовке фильма «Маскарад» (1941).

Великая Отечественная война и личная трагедия Любови Соколовой

Во время учебы в Ленинграде Любовь Соколова познакомилась со своим первым мужем Георгием Араповским. Молодые люди поженились в мае 1941 года, всего за несколько недель до начала Великой Отечественной войны. В годы блокады артистка вместе с супругом и его матерью работала на заводе, где изготавливали детали для военных самолетов и печек-буржуек, а также участвовала в строительстве оборонительных сооружений.

Любовь Соколова в юные годы Из личного архива

«Просто жили вместе, работали на авиазаводе, получали по 250 грамм хлеба. Там и ночевали: домой идти не оставалось сил. Как-то я сказала свекрови: «Скоро Невский запляшет огнями». А она мне: «Нет, мертвецами, мертвецами... Любочка, прости, если уйду, я тебе его не оставлю», — вспоминала Соколова.

Слова женщины оказались пророческими: сначала от истощения умерла свекровь, а затем — муж. После трагедии у Любови совсем не осталось сил: она страдала тяжелой дистрофией и едва могла передвигаться. Подруги помогли молодой вдове получить эвакуационный лист, благодаря которому в середине 1942 года она смогла покинуть блокадный Ленинград. Сначала Соколова вернулась в родное Иваново, где проходила лечение, а после восстановления переехала в Москву, чтобы продолжить актерское образование.

Начало карьеры Любови Соколовой

В 1946 году Соколова окончила институт и была принята в труппу Театра-студии киноактера, в котором прослужила более полувека. В это же время она начала сниматься в кино: одной из первых заметных работ актрисы стала роль медсестры Варвары в военной драме «Повесть о настоящем человеке» (1948), снятой Александром Столпером по одноименной книге Бориса Полевого.

В 1951 году Театр-студия киноактера был временно закрыт, и Любовь Соколова перешла в Драматический театр Группы советских войск в Германии, базировавшийся в Потсдаме. На протяжении пяти лет актриса вместе с труппой гастролировала по советским военным гарнизонам в ГДР, играя спектакли для военнослужащих и их семей.

Георгий Тер-Ованесов

В 1956 году Соколова вернулась в Москву и продолжила сниматься в кино. Главные роли ей доставались нечасто: актриса играла матерей, соседок, учительниц, врачей и простых тружениц — героинь, которые появлялись на экране всего на несколько минут. По этой причине вскоре за Соколовой закрепился негласный титул «королева эпизода».

Лучшие фильмы с Любовью Соколовой

В конце 50-х фильмография Соколовой пополнилась еще несколькими яркими работами, в числе которых военная драма Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957), социальная драма Виктора Шределя «Ночной гость» (1958), военная мелодрама Григория Чухрая «Баллада о солдате» (1959) и другие картины.

Настоящую всесоюзную любовь Соколовой принесли фильмы 60-х и 70-х годов. Актриса сыграла в фильмах «Я шагаю по Москве» (1963), «Берегись автомобиля» (1966), «Доживем до понедельника» (1968), «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Белорусский вокзал» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) и «Белый Бим Черное ухо» (1977).

Кадр из фильма «Вступление». Мать Вали и Люси — актриса Любовь Соколова (слева), Люся — школьница Лида Волкова, мать Володи --актриса Нина Ургант, 1964 год РИА «Новости»

Особенно часто режиссеры доверяли Соколовой роли матерей: на протяжении десятилетий она воплощала на экране добрых, заботливых и сильных духом женщин, благодаря чему зрители стали называть ее «всесоюзной матерью».

Были в фильмографии Соколовой и главные роли. В 1964 году она сыграла приемную мать Прасковью Павловну Лихачеву в драме Леонида Пчелкина «Мать и мачеха», в центре сюжета которой — история женщины, воспитавшей чужого ребенка как родного. В том же году актриса исполнила роль старшей из сестер Прозоровых — Ольги Сергеевны — в экранизации чеховской пьесы «Три сестры». Еще одной большой ролью Соколовой стала воспитательница детского дома Мария Тимофеевна в двухсерийной мелодраме Валерия Кремнева «Хозяйка детского дома» (1983).

Среди других заметных работ актрисы — фильмы «Вам и не снилось…» (1980), «Приказ: перейти границу» (1982), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Авария — дочь мента» (1989), «Бульварный роман» (1995), «Стрингер» (1998) и другие. Всего за свою карьеру Любовь Соколова сыграла более чем в 200 фильмах, став одной из самых снимающихся актрис советского кинематографа. По информации из открытых источников, она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как актриса с одной из самых больших фильмографий в мировом кино.

Личная жизнь Любови Соколовой

После смерти первого мужа Георгия Араповского Любовь Соколова долгое время не заводила отношения. В 1957 году на съемках фильма «Хождение по мукам» она познакомилась с Георгием Данелией — на тот момент только начинающим свою карьеру режиссером. Молодой человек окружил актрису вниманием и вскоре растопил ее сердце: между ними завязался роман, а в 1958 году у пары родился сын Николай. Официально свои отношения они так и не оформили, однако прожили вместе около 26 лет.

Георгий Данелия и Любовь Соколова ТАСС

Семейная жизнь складывалась непросто. По словам артистки, Данелия был человеком увлекающимся, нередко исчезал на несколько дней, а в 1984 году ушел к другой женщине — актрисе Галине Юрковой. Узнав о его решении, Соколова не стала устраивать скандалов.

«Я поцеловала его в щеку, помахала рукой и сказала: «Пока», — вспоминала она.

Но самым тяжелым испытанием в жизни Соколовой стала гибель единственного сына. В 1985 году 26-летний Николай, окончивший режиссерский факультет ВГИКа, был найден мертвым в квартире новой жены Георгия Данелии Галины. Причину его смерти установить так и не удалось.

ДТП с Любовью Соколовой

Осенью 1994 года Любовь Соколова вместе с близкой подругой, народной артисткой РСФСР Майей Булгаковой, ехала на творческую встречу со зрителями. По дороге водитель не справился с управлением, и машина на большой скорости врезалась в столб. Соколова получила множество травм, но выжила, а Булгакова скончалась в больнице спустя несколько дней.

Последние годы и смерть Любови Соколовой

В новом тысячелетии Любовь Соколова продолжала сниматься, хотя делала это уже значительно реже. Последними ее киноработами стали фильм «На полпути в Париж» (2001) и сериал «Семейные тайны» (2001).

Любовь Соколова, май 2001 года Виталий Белоусов/ТАСС

Актриса умерла 6 июня 2001 года в Москве, не дожив всего несколько недель до своего 80-летия. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Прощание с Любовью Соколовой состоялось в Доме кино, а похоронили ее на Кунцевском кладбище рядом с сыном Николаем.