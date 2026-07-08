«Супергерл»: стоит ли смотреть провалившийся в прокате кинокомикс DC?

В мировом прокате проваливается кинокомикс Крэйга Гиллеспи «Супергерл» с Милли Олкок в роли двоюродной сестры Супермена, которая тоскует по погибшему дому и учится быть героиней. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, чем примечателен новый фильм вселенной DC под управлением Джеймса Ганна.

Кара Зор-Эл, известная землянам как Супергерл (Милли Олкок), отмечает 23-летие в своем репертуаре — устраивает барный тур по задворкам космоса в компании верного, пускай и несносного пса Крипто. Собственно, псу под хвост этот изначально обреченный праздник в итоге и отправляется, когда на пороге очередного кабака возникает юная инопланетянка Рути Мари Нолл (Ив Ридли) с отчаянной просьбой: она хочет отомстить разбойнику Крему с Желтых холмов (Маттиас Схунартс) за убийство родителей, но понимает, что не справится в одиночку. Кара сперва отказывает, однако уже на следующий день сама пускается на поиски Крема, который успевает ворваться в ее жизнь и выстрелить в Крипто отравленным дротиком. Вскоре у Кары и Рути появляется еще один невольный союзник — лихой охотник за головами Лобо (Джейсон Момоа), выслеживающий одного из кремовских приспешников. Времени у них в обрез: пес протянет без противоядия всего трое суток.

Кадр из фильма «Супергерл» (2026) DC Studios

Чтобы понаблюдать за этим квестом в России, сперва придется разделаться с собственным: найти сегодня «теневой» сеанс «Супергерл» — задача не самая тривиальная. По всей видимости, крайне мутная история с угрозами, якобы поступившими со стороны Warner Bros., все-таки возымела эффект — и некоторые отечественные «предсеансовые» прокатчики предпочли залечь на дно. Что, вероятно, в конечном счете окажется экономически грамотным решением: дорогущая картина сейчас грандиозно проваливается в мировом прокате (на родине совсем караул — 77-процентное падение на второй неделе).

А жаль: это не самое, в общем-то, плохое кино. То есть оно, разумеется, частично забывается уже к наступлению финальных титров (разве что Момоа, почему-то загримированный под участника группы Kiss, может на какое-то время прописаться в ночных кошмарах), да и о красоте рисунков бразильской художницы Билкис Эвели для оригинального комикса Тома Кинга «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» тут не идет и речи (словосочетание «красивый блокбастер» в последние годы звучит, как что-то противозаконное). И все-таки некое удовольствие от этого гибрида фильма «Хэнкок» и франшизы «Джон Уик» получить можно.

Кадр из фильма «Супергерл» (2026) DC Studios

«Женщину завтрашнего дня» адаптировала начинающая сценаристка Ана Ногейра, причем так, что демиург обновленной киновселенной DC Джеймс Ганн поручил снять фильм вне очереди. Возможно, потому, что «Супергерл» — это чистейшей воды ганнкор, будто бы собранный из деталек конструктора по «Стражам Галактики», очередное напускное раздолбайство под батин микстейп (готовьтесь к чудовищному нидл-дропу во время финальной битвы). По собственным словам, Ганн минимально присутствовал на съемочной площадке режиссера Крэйга Гиллеспи, вроде как ставшего спецом по таким вот щетинистым героиням (формально «Супергерл» встает в один ряд с «Тоня против всех» и «Круэллой»). Это, если честно, почти настораживает: выходит, фильм Ганна можно спокойно снять и без Ганна.

Впрочем, в случае «Супергерл» такое сходство можно назвать оправданным, раз уж речь тут идет о родственнице Супермена. Фильм даже пытается вслед за старшим братом сохранять некоторую претензию на политическую актуальность: сам Ганн в «Супермене» превращал в лепешку кого-то подозрительно похожего на Биньямина Нетаньяху, оккупирующего соседнюю страну, а Гиллеспи теперь ставит кинокомикс о торговле людьми (если точнее, девочками — в эпштейновских как бы традициях) и травме вынужденной эмиграции.

Кадр из фильма «Супергерл» (2026) DC Studios

В этом, кстати, смысле лента способна неожиданно задеть за живое. Богатый мегаполис ограждается от погибающей планеты защитным куполом, превращаясь в отдельную сущность, — что его, разумеется, не спасает. Решительное «Я лягу в землю рядом с тобой и мамой» не прокатывает, и вскоре родной дом стремительно превращается в крохотный огонек в иллюминаторе. А на новом месте съедает тоска: как мы помним, каждый человек — он как дерево, он отсюда и больше нигде.

Все это с внезапной выразительностью и убедительностью отпечатывается на лице здешнего бриллианта Милли Олкок. Чей кейс, признаться, особенно воодушевляет: теперь уже совершенно очевидно, что напиться тогда на премии «Золотой глобус», прежде чем выйти на сцену за наградой за прославивший ее «Дом дракона», было одним из лучших решений в карьере молодой актрисы; вне всяких сомнений, именно этот завирусившийся эпизод сосватал Олкок в картину про пьющую супергероиню, что в результате обернулось прекрасной ролью. Вспомните об этом на следующем корпоративе.

Кадр из фильма «Супергерл» (2026) DC Studios

Название: «Супергерл» (Supergirl)

Дата премьеры: 22 июня 2026 года (Нью-Йорк, США)

Дата выхода: 26 июня 2026 года

Дата выхода в России: 4 июля 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 108 минут

Режиссеры: Крейг Гиллеспи

В ролях: Милли Олкок, Ив Ридли, Джейсон Момоа, Маттиас Схунартс, Дэвид Крамхолц, Эмили Бичем, Дэвид Коренсвет, Сет Роген

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