От скульптуры из навоза до участка под Магаданом: 10 самых необычных подарков «Полю чудес»

Передача «Поле чудес» впервые вышла в эфир 35 лет назад
Первый канал
26 октября 1990 года в эфир вышел первый выпуск капитал-шоу «Поле чудес». За 35 лет в эфире передача обросла своими традициями, одна из которых — дарить подарки ведущему. Леонид Якубович с неизменной улыбкой принимает дары игроков, даже если они неожиданные, а порой и откровенно безумные. Самые странные вещи, которые дарили ведущему «Поля чудес», — в материале «Газеты.Ru».

Портсигар от ветерана

В середине 90-х участником «Поля чудес» стал ветеран Великой Отечественной войны. В подарок Леониду Якубовичу мужчина принес пробитый пулей портсигар, который в прямом смысле слова спас ему жизнь. Ветеран рассказал, что во время боя портсигар лежал в нагрудном кармане у сердца и принял на себя пулю. Леонид Якубович назвал этот подарок самым дорогим за всю историю шоу, но принять его отказался — после съемок ведущий вернул реликвию ветерану.

Статуя Будды с малосольными огурцами

Один из самых необычных подарков в истории «Поля чудес» — огромная статуя Будды, внутри которой лежали малосольные огурцы. Кто именно преподнес Якубовичу этот подарок, уже не установить: по одной версии, это был эксцентричный скульптор, по другой — обычный человек с фантазией.

close

Выставка подарков из музея «Поле чудес» в одном из залов Центрального музея Вооруженных сил России, 2000 год

Ираклий Чохонелидзе

Выкройка шапки Мономаха

Автор этого необычного презента долго и тщательно готовился: вычерчивал детали на миллиметровой бумаге, рассчитывал размеры и был уверен, что у него получится точная копия шапки Владимира Мономаха. Однако в процессе что-то пошло не так, и готовый головной убор мастера разочаровал. Но идти на «Поле чудес» с пустыми руками было неловко, поэтому мужчина подарил ведущему выкройку легендарного символа власти.

Кусок асфальта с детским рисунком

Один из самых трогательных подарков в истории «Поля чудес» — кусок асфальта с детским рисунком. Родители маленького художника решили увековечить творение сына, выигравшего конкурс детских рисунков на асфальте, поэтому буквально вырезали фрагмент дорожного покрытия с его работой. Как именно им удалось извлечь кусок асфальта и доставить его в студию «Останкино» — история умалчивает.

close
Виктор Борисов/ТАСС

Прибор для перемещения комариного укуса

Один из участников шоу подарил Якубовичу прибор, который, по словам изобретателя, позволяет переносить комариный укус в любую другую точку тела. Как именно он работал, а главное — зачем вообще был нужен, доподлинно неизвестно. Но, вероятно, этот подарок был неслучайным: известно, что в юности Якубович участвовал в экспедиции в Восточную Сибирь, где тестировал на себе экспериментальные средства от комаров.

10 соток земли под Магаданом

Еще один не только оригинальный, но и очень щедрый подарок преподнес Леониду Якубовичу игрок из Колымы. Мужчина решил поделиться с «Полем чудес» частичкой своей малой родины и подарил ведущему 10 соток земли в Магаданской области.

close
Виктор Борисов/ТАСС

Большой телефонный справочник

Один из самых ироничных презентов в истории «Поля чудес» — телефонный справочник с номерами всех жителей России, из которого даритель вычеркнул имена тех, кто уже участвовал в передаче. Зрители увидели в подарке тонкий намек: попасть на «Поле чудес» — большая удача, которая улыбается лишь раз в жизни.

Скульптура из навоза

Подарок, навсегда вошедший в анналы «Поля чудес», — скульптура под названием «Писающий дрозд», сделанная из сухого навоза. Автор шедевра предпочел остаться инкогнито — «скульптор» передал подарок через одного из игроков. Почему дрозд и почему из навоза — зрители так и не узнали.

close

Леонид Якубович во время открытия обновленного музея программы «Поле Чудес», 2015 год

Алексей Филиппов/РИА Новости

Петиция о закрытии «Поля чудес»

Как-то раз один из участников шоу вместо традиционного подарка вручил Леониду Якубовичу петицию с просьбой закрыть передачу. Более того, игрок предложил ведущему немедленно ее подписать! Зрители были, мягко говоря, удивлены, но Леонид Аркадьевич отнесся к ситуации с иронией. Подписал ли он петицию — неизвестно, однако сам документ, по слухам, до сих пор хранится в музее «Поля чудес».

Сертификат на проживание в доме престарелых

В 2024 году игрок из Екатеринбурга подарил ведущему «Поля чудес» сертификат на бесплатное проживание в пансионате для пожилых людей. Якубович не растерялся, принял подарок и с улыбкой ответил: «Вот это славный подарок, спасибо, красота».

