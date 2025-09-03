«Спасибо за все годы невероятного счастья»: история жизни Марины Зудиной, вдовы Табакова

Актрисе театра и кино Марине Зудиной исполнилось 60 лет. Большая часть ее жизни и театральной карьеры связана с именем мужа — Олега Табакова. Даже сегодня, спустя семь лет после его ухода, Марину Зудину чаще все в СМИ так и называют — вдовой великого артиста. Как сложилась жизнь актрисы — в материале «Газеты.Ru».

Марина Зудина родилась 3 сентября 1965 года в Москве в семье журналиста и учительницы музыки. Именно мать была первым человеком, который занялся развитием способностей дочери. В 9 лет Зудина увлеклась оперой, захотела стать оперной певицей. А в 14 — твердо решила, что хочет стать актрисой и учиться у Олега Табакова.

«Когда я училась в 8-м классе, вышел журнал «Советский экран» с Олегом Павловичем на обложке. И там было его интервью, где он рассказывал про свою студию во Дворце пионеров на Стопани. И вот все у меня началось с этого момента: когда я про студию прочитала, случился переворот в сознании, и я пошла в этот Дворец пионеров, хотя Табаков там уже не вел занятий, он набирал курс в ГИТИС», — рассказывала она о своей мечте в интервью mk.ru.

В 16 лет, после театральной студии, Зудина вновь решила поступать к Табакову — теперь уже в ГИТИС. Хотя на тот момент конкурс уже прошел, она все же попала на прослушивания вместе с другими школьниками . Девушка прочла басню Крылова «Разборчивая невеста» и отрывок из чеховских «Трех сестер» — и получила «пятерку» за мастерство.

Романтические отношения с учителем завязались у Марины Зудиной в 18 лет. По признанию актрисы, предчувствия романа с Табаковым у нее появились, когда после первого курса она поехала отдыхать. «Лежала на пляже: жарко и солнце такое яркое, что круги темные перед глазами. И у меня вдруг осознание: «У нас будет роман». Ну и все», — вспоминала она.

По словам Зудиной, она решилась на признание в любви. И это оказалось взаимно. «Потом, когда вернулась в Москву, это снова пришло — как озарение. Тогда подумала: «Как Татьяна, признаюсь в любви», — был такой порыв. И, видимо, все обоюдно как-то так совпало. Но я, честно, не думала о браке вообще», — рассказывала актриса в интервью.

close Марина Зудина и Олег Табаков в Саратове, 1994 год Юрий Набатов/ТАСС

В 1985 году на экраны вышел фильм «Валентин и Валентина» о любви двух подростков, которую не одобряют родители, где Марина Зудина сыграла главную роль . Потом были драма Петра Тодоровского «По главной улице с оркестром» (1986 год), музыкальный фильм «Путешествие мсье Перришона» с Табаковым в главной роли, мелодрама по сценарию Виктора Мережко «Забавы молодых» (1987), образец кооперативного кино «Мордашка» (1987), в котором Зудина сыграла в партнерстве с Дмитрием Харатьяном.

Однако в 90-е работы в киноиндустрии, как и у других артистов, было мало. Все компенсировал театр. В 1986 году Марина Зудина вошла в состав труппы пока еще неофициального Театра-студии Табакова. Начинала с небольших ролей — в «Жаворонке», «Полоумном Журдене», «Крыше». Первым спектаклем официального театра в 1987 году стала постановка Олега Табакова и Александра Марина «Кресло» по повести Юрия Полякова. Здесь Марине Зудиной тоже досталась неглавная роль.

Зато потом она сияла на сцене во многих успешных спектаклях «Табакерки» — «Обыкновенная история», «Билокси-Блюз», «Матросская тишина», «Последние», «Идиот», «Затоваренная бочкотара», «Прощайте… и рукоплещите!», «Секс, ложь и видео», «Безумный день, или женитьба Фигаро», «На всякого мудреца довольно простоты», «Дядя Ваня», «Чайка». После того, как Табаков в 2000 году возглавил МХТ имени Чехова, Марина Зудина начала выходить и на сцену в Камергерском переулке — играла Антигону в спектакле «Антигона» по пьесе Жана Ануя, Бланш Дюбуа в спектакле «Трамвай «Желание», Эльмиру в «Тартюфе».

Позже Зудина признавалась, что полюбила театр благодаря Олегу Табакову. И полюбила именно его театр .

close Олег Табаков и Марина Зудина в сцене из спектакля «Чайка» в Московскомтеатре-студии под руководством Олега Табакова, 2014 год Сергей Пятаков/РИА Новости

Все это время — целых 10 лет — у Марины Зудиной продолжался тайный роман с Табаковым. «Думаю, что жена догадывалась (на тот момент Табаков состоял в браке с актрисой Людмилой Крыловой. — «Газета.Ru»). Но я никогда не обсуждала. Это их отношения. Я не собиралась ничего разрушать. Я не хотела быть женой Олега Павловича, не думала, что рожу детей. Думала, что муж будет по возрасту ближе. Знала, что он не бросит семью», — делилась Зудина в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

В другом интервью она признавалась, что и хотела бы полюбить кого-то другого, но так и не смогла . «Уже спустя 10 лет наших отношений я даже думала: «Хорошо бы мне влюбиться так сильно, чтобы перебить чувства к нему и наконец нормально начать жить». Какое-то терпение у меня было, и не то чтобы терпение, а в тот момент, видимо, не было у меня потребности создать семью — оно очень поздно пришло. Но когда оно стало приходить... К тому времени и в жизни Олега Павловича что-то стало меняться, какая-то бытовая причина появилась, но мы это никогда не обсуждали. И никогда я не обсуждала с ним тот момент, когда он решил расстаться с женой. Но вот вдруг вся ситуация как-то покатилась, покатилась…» — рассказывала она mk.ru.

close Олег Табаков и Марина Зудина на церемонии закрытия Международного кинофестиваля «Лики любви», 2001 год Борис Кавашкин/ТАСС

В 1994 году Олег Табаков развелся с актрисой Людмилой Крыловой после 34 лет брака. Их сыну Антону тогда было 34 года, дочери Александре — 26. Как признавалась в одном из интервью Людмила Крылова, она не хотела терпеть предательство. Антон и Александра тяжело восприняли развод родителей: если сын со временем смог принять поступок Олега Павловича, то дочь совсем перестала общаться с ним — и даже не пришла на похороны.

Себя Марина Зудина не считала виновной в разводе Табакова и Крыловой. «Когда говорят, что он ушел из семьи, стоит помнить, что его дети уже были самостоятельными. Семья — это когда дети еще маленькие и живут с родителями. В нашем случае ситуация была иной», — сказала она в документальном фильме, посвященном 90-летию Табакова.

В браке у Марины Зудиной и Олега Табакова родились двое детей. В 1995 году появился на свет Павел — он тоже выбрал профессию актера. В 2006 году появилась на свет дочь Маша. Через 17 лет после свадьбы Олег Табаков и Марина Зудина обвенчались .

close Олег Табаков встречает супругу Марину Зудину с новорожденной дочерью Машей, 2006 год Михаил Фомичев/ТАСС

Вспоминая о совместной жизни с Олегом Павловичем, Марина Зудина говорит, что «с ним было радостно». «Он же человек был очень ироничный, веселый — мы совпали в этом, всегда много смеялись. Еще, наверное, совпали в том, что никогда не обсуждали коллег, чему мои дети свидетели: у нас в доме никогда не было кулуарных разговоров. Если и был какой-то негатив, могли перекинуться лишь парой слов. У меня порой было ощущение, что мы мыслим одинаково», — рассказывала она mk.ru.

close Олег Табаков и Марина Зудина перед началом гала-ужина на территории фабрики «Красный Октябрь», 2011 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Когда Табаков тяжело заболел — мало кто знал, что за пять лет до кончины у него обнаружили рак, — Марина Зудина организовала лечение и самостоятельно ухаживала за мужем . «Она не подпускала медицинских сестер, сама проводила процедуры, ухаживала, помогала. Марина до последнего была рядом. Говорила мне: «Я никуда не уйду, я все для него сделаю, буду ухаживать, пусть только живет», — вспоминала ее подруга Юлия в программе «Сегодня вечером» в 2018 году.

«Я тебя очень-очень люблю. Всю жизнь любила и буду любить. Подарил мне двух замечательных детей. Спасибо ему за все годы невероятного счастья, легкости, я не одна сейчас — спасибо за друзей и за учеников… Я очень тебя любила и люблю!» — так попрощалась Марина Зудина с Олегом Табаковым на панихиде в МХТ имени Чехова в 2018 году.

После смерти Табакова все имущество, согласно завещанию, отошло Зудиной и их детям, Павлу и Марии. Как объясняла вдова Олега Павловича, он знал, что его сын Антон — успешный человек, а вот ей с детьми нужна была поддержка.

close Марина Зудина с детьми — Павлом Табаковым и Марией Табаковой перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ролей в театре у Марины Зудиной после смерти Табакова и правда стало гораздо меньше. После того, как «Табакерку» возглавил Владимир Машков, она перестала выходить на сцену театра-студии. В МХТ имени Чехова актриса играла в трех спектаклях, сейчас остался только один — «Сентрал-парк Вест», который идет на Малой сцене.

В апреле этого года Марина Зудина попрощалась в МХТ имени Чехова со спектаклем «Карамазовы» в постановке Константина Богомолова. Она записала видеоролик из гримерки. «Мы сегодня прощаемся со спектаклем «Карамазовы». Это было чудесное время. Я благодарна режиссеру Константину Богомолову. Всем замечательным артистам, которые участвовали в этом спектакле. Это были счастливые годы, когда театром руководил Олег Павлович Табаков. Я благодарна и ему очень... Это было время невероятных свершений. Но спектакли уходят, и я хочу пожелать артистам, театру новых премьер и побед. Жизнь продолжается. Спасибо вам за все», — сказала она.

close Марина Зудина на церемонии запуска поезда «Великий русский артист Олег Табаков» в Московском метрополитене, 2025 год Софья Сандурская/ТАСС