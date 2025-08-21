На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Что поделать и кого послушать на фестивале «ЧТИВО ФЕСТ»

Фестиваль «ЧТИВО ФЕСТ» пройдет в Москве 30 августа
Организаторы фестиваля
В последние выходные этого лета в Москве состоится фестиваль «ЧТИВО ФЕСТ» — с живыми интервью, которые будет проводить Сергей Минаев, а также выступлениями множества популярных музыкантов и комиков. «Газета.Ru» рассказывает, что нужно знать о мероприятии.

Чем заняться на «ЧТИВО ФЕСТЕ»

Один из главных фестивалей этого августа порадует посетителей тремя тематическими зонами: одной разговорной, где солировать будет Сергей Минаев, и двумя музыкальными — там зажгут более десяти артистов, от культовых звезд нашей молодости до самых ярких фрешменов 2025 года. Кроме того, гостей мероприятия порадуют выступления популярных стендаперов — а также вкусная еда с прохладительными и согревающими (ожидается не то чтобы летняя погода, одевайтесь теплее!) напитками.

Рассказываем о каждой из сцен подробнее:

Сцена «Музыка»

На главной сцене фестиваля состоятся живые выступления знаменитых музыкантов, знакомых нам с детства.

Найк Борзов

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Это и заслуженный артист России Валерий Сюткин, и рокер Найк Борзов, и группа «Город 312», авторы культовых хитов «Вне зоны доступа», «Останусь» и «Обернись».

Также для гостей сцены споет инди-поп-коллектив POMPEYA, а хедлайнером «Музыки», как и всего фестиваля, станет экс-солистка «Гостей из будущего» Ева Польна.

Ева Польна

Григорий Сысоев/РИА Новости

Тематическая зона «Истории»

Центральная тематическая зона «ЧТИВО ФЕСТА», где один из главных журналистов современности Сергей Минаев будет брать интервью — у героев, собственно, издания «ЧТИВО», своего детища, первый выпуск которого вышел в декабре 2024 года.

В их числе — легендарный шоумен Отар Кушанашвили, который в последние годы ярко проявил себя в индустрии медиафутбола и недавно победил рак, знаменитый журналист и продюсер по документальным проектам Okko Владимир Тодоров («На крючке: Когда звонит мошенник», «История русской поп-музыки», «Черкизон. Ад и рай новой России»), первый главный редактор журнала Vogue Russia Алена Долецкая, директор Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков, а также известный научпоп-блогер Александр Файб.

Организаторы фестиваля

Кроме того, для посетителей «Историй» со стендапом выступят комики Никита Шевчук и Ваня Усович.

В качестве бонуса — в тематической зоне заявлен некий специальный гость, его личность будет раскрыта либо ближе к старту фестиваля, либо уже непосредственно в ходе мероприятия.

Важно: регистрация в зону «Истории» закрылась 18 августа из-за солдаута.

Сцена «Звук»

Еще одна музыкальная сцена фестиваля, которая порадует концертами модных молодых артистов.

Организаторы фестиваля

Это, в частности, инди-певица и по совместительству актриса Театра на Бронной Terelya, психоделические альтернативщики из Екатеринбурга (с максимально классным названием) SKOOKINY DETI, их уральские соседи из группы «Сова», авторка хита «Соленое счастье» Ульяна Мамушкина, а также саратовские лоу-фай-рокеры Beautiful Boys.

Где и когда

«ЧТИВО ФЕСТ» пройдет 30 августа на территории московского пространства «Хлебозавод №9» (если лень гуглить адрес, то: Новодмитровская улица, 1; на общественном транспорте туда удобнее всего добираться от станции метро «Дмитровская»). Начнется мероприятие в 14.00 мск и продлится почти до самой ночи — 23.00.

