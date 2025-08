Кто круче — «Фантастическая четверка» или «Супермен»? Битва новинок Marvel и DC

После полуторагодовой паузы, взятой вслед за выходом «Аквамена и потерянного царства», возобновляется одно из древнейших противостояний в истории человечества: Marvel против DC. Первые открывают шестую фазу своей киновселенной фильмом «Фантастическая четверка: Первые шаги» — уже третьей попыткой перенести на большой экран приключения семьи космонавтов, получивших суперспособности. Вторые начинают все (почти) с чистого листа, причем перезапускать киновселенную DC на руинах «Снайдерверса» решили с козырей — то есть с «Супермена», написанного и поставленного лично Джеймсом Ганном, новым худруком франшизы.

В условиях очевидного кризиса жанра кинокомикса «Фантастическая четверка» должна доказать, что интерес к КВМ еще не угас, а «Супермен» призван продемонстрировать, что в вера в DC еще теплится в чьих-то сердцах. В финансовом смысле сила пока явно на стороне картины Ганна, вышедшей раньше ($551 млн против $367 млн), но всей правды мы не узнаем до завершения проката, так что этот вопрос можно отложить, тем более что в кинематографическом (для нас более интересном) измерении победу в любом случае уже можно присудить DC.

В обеих картинах слышны отголоски супергероики нулевых. В «Фантастической четверке» это формальность — она просто обращается к тому же сюжету, что уже знаком старожилам по «Вторжению Серебряного серфера» (2007), — про, собственно, Серебряного серфера (у персонажа поменялся гендер, новую версию играет звезда «Озарка» Джулия Гарнер) и пожирателя планет Галактуса, который облизывается на Землю. «Супермен» же работает на более глубоком ностальгическом уровне и вызывает в памяти трилогию Сэма Рэйми о Человеке-пауке — не только за счет некоторого количества прямых цитат, но и в целом из-за бешеной химии Дэвида Коренсвета (Кларк Кент) и Рэйчел Броснахэн (Лоис Лейн), в этом плане очень походящих на Тоби Магуайра и Кирстен Данст.

Рифмуются фильмы и тем, что стараются нащупать повод для оптимизма, призывают тянуться к чему-то большему (хорошему) и объединяться против чего-то большего (плохого и принимающего форму кайдзю). Однако в поисках ответов на свои вопросы картины расходятся в противоположных направлениях. «Фантастическая четверка» зарывается в несуществующее прошлое, выдержанное в эстетике ретрофутуризма. Тогда как «Супермен», снятый подчеркнуто из настоящего момента, старается нарисовать ближайшее будущее, исходя из собственных представлений о прекрасном.

В результате у Мэтта Шекмана, несмотря на синий цвет костюмов героев, получается практически консервативное республиканское кино за абстрактные семейные ценности и прочие радости жизни, а у Ганна — довольно радикальная по нынешним голливудским меркам лента почти левого толка, с карикатурами на Илона Маска и Биньямина Нетаньяху в качестве главных злодеев.

Главным же образом фильмы разнятся в вопросе искренности. Во-первых, по отношению к самим себе: от «Четверки» веет усталостью и некоторым безразличием к процессу со стороны всех причастных (в ленте насчитывается одна удачная шутка про автолюльку), «Супермен» пестрит творческим азартом, так что первая картина оказывается побратимом сгинувшего сериала «Франшиза», а вторая движется куда-то в сторону хита «Киностудия».

Во-вторых, искренности к нам. Ретрофутуризмом космической эры и интонацией семейного ситкома в «Фантастической четверке» сложно очароваться, поскольку заранее ясно, что это все понарошку и ненадолго. Несколько лет назад Шекман снял для Marvel сериал «Ванда/Вижн», который был хорош ровно до тех пор, пока длилась стилизация под старое американское телевидение, и здесь он подсовывает аудитории ту же самую свинью в фантике: спустя примерно полчаса ленту затягивает в черную дыру киновселенной Marvel с ее вымученной конвейерностью. Там нет разницы, кто занимает режиссерское кресло, Шекман или тот же Рэйми («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»), и всю дорогу не покидает чувство, что картина с подзаголовком «Первые шаги» держит зрителя если не за идиота, то за человека с мозгом младенца.

«Супермен» Ганна на подобном фоне выглядит гораздо честнее, смелее и свежее. Во-первых, это тотальный ребут, так что здешние два часа проходят без неприятного ощущения груза невыполненной домашки и хвостов с прошлой четверти («Четверка» тоже формально не требует погружения в материал, но вовсю тизерит «Мстителей: Судный день», так что утомляет не хуже предшественников). Во-вторых, очень приятно для разнообразия посмотреть блокбастер, который не шарахается от осмысленных заявлений: занимает, например, очевидно пропалестинскую позицию и критикует внешнюю — да и внутреннюю — политику США (ну и в целом экранные расправы над диктаторами это всегда плюс-вайб-активити, Ганн совершенно справедливо не брезгует гонять по второму кругу свои же наработки из «Отряда самоубийц»).

Безусловно, «Супермена» не назовешь идеальным фильмом — его даже к выдающимся сложно причислить. Но он хотя бы пытается отойти от статус-кво: может, это и не панк, на который лента как бы претендует, — но вполне себе поп-панк, и здешние три аккорда звучат достаточно бодро и убедительно, чтобы к моменту выхода из зала в сердце укрепилось неподдельное воодушевление (а в голове застряла песенка Punkrocker с вокалом Игги Попа).

В свое время Ганн, по собственному утверждению, за пять минут набросал схему «Саги бесконечности», с финалом которой завершился и золотой век Marvel. В каком-то смысле текущее положение режиссера крайне выигрышно: он не только отлично знаком с внутренней кухней конкурентов, откуда его когда-то опрометчиво выгнали за старые твиты, но и имеет возможность выудить какое-то количество ценных уроков из почти 20-летней истории «марвеловских» проб и ошибок при царствовании Кевина Файги. Так что воодушевление, почерпнутое на сеансе «Супермена», легко распространяется и на будущее киновселенной DC. Что это, птица? Самолет? Нет, это праздник, который, кажется, все-таки доковылял и до этой улицы.

Название: «Супермен» (Superman)

Дата премьеры: 7 июля 2025 года (Лос-Анджелес, США)

Дата выхода в России: 19 июля 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 129 минут

Режиссер: Джеймс Ганн

В ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Эди Гатеги, Энтони Кэрриган, Нейтан Филлион, Изабела Мерсед, Скайлер Джизондо, Сара Сампайо, Милли Олкок, Брэдли Купер, Анджела Сарафян

***

Название: «Фантастическая четверка: Первые шаги» (The Fantastic Four: First Steps)

Дата премьеры: 21 июля 2025 года (Лос-Анджелес, США)

Дата выхода в России: 2 августа 2025 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 114 минут

Режиссер: Мэтт Шекман

В ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Джулия Гарнер, Ральф Айнесон, Наташа Лионн, Пол Уолтер Хаузер