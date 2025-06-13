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«Иногда мне кажется, что я на самом деле индеец»: где сегодня звезда «Чингачгука» Гойко Митич

Актеру Гойко Митичу исполнилось 85 лет
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Актер Гойко Митич во время премьеры фильма «Виннету. Тайны серебряного озера» в открытом театре, Калькберг, Германия, 25 июня 2016 года

imago stock&people/Future Image/Global Look Press
Сербский актер Гойко Митич отмечает 85-летний юбилей. Он начинал как каскадер и актер массовки, после чего примерил на себя образ индейца и не расставался с ним последующие десятилетия. Как Гойко Митич стал главным киноиндейцем СССР и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Гойко Митича Начало актерской карьеры Гойко Митича Лучшие фильмы про индейцев Гойко Митича Другие роли Гойко Митича Театральная карьера Гойко Митича Личная жизнь Гойко Митича Где сейчас Гойко Митич

Детство и юность Гойко Митича

Гойко Митич родился 13 июня 1940 года в небольшой югославской деревне Стройковце (в настоящее время — юг Сербии). Его родители — Зиводжин и Тимка Митичи — были фермерами. Когда мальчику исполнился год, его отец ушел в партизаны, а маленького Гойко отдали на воспитание бабушке.

«Я родился в 1940 году, гремела Вторая мировая война. Я и брат выжили, остальные дети моей матери умерли», — рассказывал он в интервью.

Митич с детства любил спорт: играл в футбол и гандбол, занимался гимнастикой и легкой атлетикой, а в подростковом возрасте входил в сборную Югославии по гребле. Он мечтал стать спортивным тренером и после окончания школы поступил в Белградский институт физической культуры, однако поработать по специальности ему так и не удалось.

Начало актерской карьеры Гойко Митича

Митич впервые оказался на съемочной площадке еще во время учебы в институте: сначала он подрабатывал каскадером, затем молодого человека с яркой внешностью и прекрасной физической подготовкой стали приглашать сниматься в массовке. В числе первых киноработ Митича-актера приключенческие фильмы про вождя индейцев Виннету, снятые восточногерманской студией DEFA по произведениям немецкого писателя Карла Мая: «Золото Апачей» (1963), «Виннету — сын Инчу-Чуна» (1964), «Среди коршунов» (1964) и другие.

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Актер Гойко Митич в роли Белой Птицы в фильме «Виннету - сын Инчу-Чуна (II). Трубка мира», 1964 год

Rialto Film Preben-Philipsen

Вскоре «актера из массовки» заметил чехословацкий режиссер Йозеф Мах — так Гойко Митич получил свою первую главную роль в вестерне «Сыновья большой медведицы» (1965). Картина имела огромный успех, а непрофессиональный актер мгновенно стал знаменитостью.

«После выхода картины «Сыновья Большой Медведицы» я понял, что возврата к прошлой жизни уже нет: стану только актером», — вспоминал Митич.

Лучшие фильмы про индейцев Гойко Митича

Следующей большой работой актера стала главная роль в вестерне «Чингачгук — большой змей» (1967), снятом по роману Фенимора Купера «Зверобой». В 1968 году фильм показали в СССР, и Гойко Митич стал кумиром миллионов советских женщин.

«У меня очень много почты было из бывшего Союза. Не успевал все прочитать. Многие русские женщины писали: «Я хочу от тебя ребенка, женись на мне», — рассказывал актер.

Зрительский интерес к фильмам про индейцев не угасал, и Митич продолжал мастерски в них перевоплощаться: «След Сокола» (1967), «Белые волки» (1968), «Смертельная ошибка» (1969), «Оцеола» (1971), «Текумзе» (1972), «Апачи» (1973), «Вождь Белое Перо» (1983), «Охотники в прериях Мексики» (1988) — лишь часть картин с его участием. Все трюки артист выполнял сам, без каскадеров, а вот курение трубки, без которой настоящему индейцу никуда, давалось Митичу нелегко.

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Актер Гойко Митич в роли Медвежьего Глаза в фильме «Охотники в прериях Мексики», 1988 год

Deutsche Film (DEFA), Fernsehen der DDR

«Ни разу в жизни не пробовал курить. Но в кино мне пришлось курить трубку мира в «Сыновьях Большой медведицы»… Я некурящий, а они там сделали для меня во-от такую трубку. Начинаю курить, а они: «Надо крепко втягивать!» Начинал кашлять… И снова дубль. 20 раз снимали эту сцену. Ужасно», — вспоминал он.

Другие роли Гойко Митича

Несмотря на негласный титул «главного индейца красных вестернов», заложником этого образа Митич не стал. На волне популярности он переехал из Югославии в ГДР, где начал сниматься в немецких фильмах и телесериалах. В числе заметных работ актера главные роли в фантастической ленте «Приключения в космосе» (1970), триллере «Виза на Окантрос» (1974) и исторической драме «Спартак» (1976), а также в военных мини-сериалах «Архив смерти» (1980) и «Фронт без пощады» (1984).

В 90-х популярность Митича пошла на спад — и актер начал активно сниматься в сериалах, которые транслировали по немецкому телевидению. В начале нового тысячелетия его фильмография пополнилась еще десятком фильмов и сериалов, однако и эти работы не принесли актеру былой славы. Когда многим казалось, что прославивший Митича образ индейца остался в прошлом, актер вновь сыграл вождя краснокожих Инчу Чуна в картине «Виннету и Олд Шеттерхенд» (2016).

«Иногда мне кажется, что я на самом деле индеец. Настолько я уже вжился в этого героя, даже порой ловлю себя на том, что и думаю, и поступаю иногда как он. Меня пригласили на очередную роль индейца, и я с удовольствием опять погрузился в этот удивительный приключенческий мир. Наверное, мне уже никогда не расстаться с этим образом», — говорил он в интервью.

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Актер Гойко Митич в Радебойле, Германия, 24 марта 2017 года

imago stock&people/Andreas Weihs/Global Look Press

Последняя большая работа Гойко Митича — роль в военной драме Андрея Волгина «Балканский рубеж» (2019) — рассказывает о событиях в Югославии в 1999 году. По словам актера, когда ему сообщили, о чем будет фильм, он без раздумий согласился на роль: «В моей фильмографии это первый фильм, где я играю серба. С этим фильмом у меня связано все: это моя боль, моя страна, мои родные».

Театральная карьера Гойко Митича

В середине 70-х Митич впервые попробовал себя на театральных подмостках. Он играл Спартака, Труффальдино, Робина Гуда и Д'Артаньяна в постановках театра Harzer Bergtheater в немецком городе Тале, а в начале 90-х числился в труппе Мекленбургского театра в городе Шверин. Среди свежих театральных работ актера — роль Вождя в спектакле по роману Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки».

Личная жизнь Гойко Митича

Гойко Митич никогда не был женат. В разные годы ему приписывали романы с поклонницами и коллегами по съемочной площадке, в том числе актрисами с Барбарой Брыльской и Ренатой Блюме. На вопросы о личной жизни Митич шутил:

«Семья требует много времени, забот, а у меня его не было, я все время много работал. Видимо, жена, семья — это не мой путь. Получилось, что моя семья — это моя работа».

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Актер Гойко Митич в Берлине, 01 августа 1969 года

Archiv Klaus Fischer/Sorge/imago images/Frank Sorge/Global Look Press

Тем не менее в 1992 году у Гойко Митича родилась дочь Наталья. О матери девочки известно немного — ее звали Рамона, она была итальянкой и жила с актером в гражданском браке с середины 80-х до начала 90-х.

«Мы с дочерью очень дружны, часто ездим с ней отдыхать в Грецию, плаваем в море, погружаемся с аквалангом в глубину. Когда она была маленькая, я ее все время водил на свои спектакли в Германии, мы много общались и проводили вместе время. Она даже играла вместе со мной в некоторых спектаклях. Но актрисой не захотела стать — слишком зависимая профессия. Сейчас она уже выросла, работает в туристическом бизнесе, живет со своей мамой в Италии», — рассказывал актер в 2019 году.

Где сейчас Гойко Митич

Сегодня Гойко Митич живет в Берлине — в 2000 году он получил немецкое гражданство. Артист редко снимается в кино, но сотрудничает с театрами и принимает участие в различных телепроектах. Несмотря на почтенный возраст, актер по-прежнему активно занимается спортом — ежедневно тренируется с гантелями, ныряет с аквалангом и плавает на байдарке, а по городу передвигается исключительно на велосипеде.

Накануне своего 85-летия Митич посетил международный кинофестиваль «Евразия» в Сочи. В беседе с журналистами «7 Дней» он признался, что любит бывать в России и неплохо говорит по-русски: «Мне нравятся русские люди — они очень открытые и много улыбаются. А еще они часто говорят, что помнят и любят моих героев, это приятно».

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