«Иногда мне кажется, что я на самом деле индеец»: где сегодня звезда «Чингачгука» Гойко Митич

Сербский актер Гойко Митич отмечает 85-летний юбилей. Он начинал как каскадер и актер массовки, после чего примерил на себя образ индейца и не расставался с ним последующие десятилетия. Как Гойко Митич стал главным киноиндейцем СССР и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Гойко Митича

Гойко Митич родился 13 июня 1940 года в небольшой югославской деревне Стройковце (в настоящее время — юг Сербии). Его родители — Зиводжин и Тимка Митичи — были фермерами. Когда мальчику исполнился год, его отец ушел в партизаны, а маленького Гойко отдали на воспитание бабушке.

«Я родился в 1940 году, гремела Вторая мировая война. Я и брат выжили, остальные дети моей матери умерли», — рассказывал он в интервью.

Митич с детства любил спорт: играл в футбол и гандбол, занимался гимнастикой и легкой атлетикой, а в подростковом возрасте входил в сборную Югославии по гребле. Он мечтал стать спортивным тренером и после окончания школы поступил в Белградский институт физической культуры, однако поработать по специальности ему так и не удалось.

Начало актерской карьеры Гойко Митича

Митич впервые оказался на съемочной площадке еще во время учебы в институте: сначала он подрабатывал каскадером, затем молодого человека с яркой внешностью и прекрасной физической подготовкой стали приглашать сниматься в массовке. В числе первых киноработ Митича-актера приключенческие фильмы про вождя индейцев Виннету, снятые восточногерманской студией DEFA по произведениям немецкого писателя Карла Мая: «Золото Апачей» (1963), «Виннету — сын Инчу-Чуна» (1964), «Среди коршунов» (1964) и другие.

close Актер Гойко Митич в роли Белой Птицы в фильме «Виннету - сын Инчу-Чуна (II). Трубка мира», 1964 год Rialto Film Preben-Philipsen

Вскоре «актера из массовки» заметил чехословацкий режиссер Йозеф Мах — так Гойко Митич получил свою первую главную роль в вестерне «Сыновья большой медведицы» (1965). Картина имела огромный успех, а непрофессиональный актер мгновенно стал знаменитостью.

«После выхода картины «Сыновья Большой Медведицы» я понял, что возврата к прошлой жизни уже нет: стану только актером», — вспоминал Митич.

Лучшие фильмы про индейцев Гойко Митича

Следующей большой работой актера стала главная роль в вестерне «Чингачгук — большой змей» (1967), снятом по роману Фенимора Купера «Зверобой». В 1968 году фильм показали в СССР, и Гойко Митич стал кумиром миллионов советских женщин.

«У меня очень много почты было из бывшего Союза. Не успевал все прочитать. Многие русские женщины писали: «Я хочу от тебя ребенка, женись на мне», — рассказывал актер.

Зрительский интерес к фильмам про индейцев не угасал, и Митич продолжал мастерски в них перевоплощаться: «След Сокола» (1967), «Белые волки» (1968), «Смертельная ошибка» (1969), «Оцеола» (1971), «Текумзе» (1972), «Апачи» (1973), «Вождь Белое Перо» (1983), «Охотники в прериях Мексики» (1988) — лишь часть картин с его участием. Все трюки артист выполнял сам, без каскадеров, а вот курение трубки, без которой настоящему индейцу никуда, давалось Митичу нелегко.

close Актер Гойко Митич в роли Медвежьего Глаза в фильме «Охотники в прериях Мексики», 1988 год Deutsche Film (DEFA), Fernsehen der DDR

«Ни разу в жизни не пробовал курить. Но в кино мне пришлось курить трубку мира в «Сыновьях Большой медведицы»… Я некурящий, а они там сделали для меня во-от такую трубку. Начинаю курить, а они: «Надо крепко втягивать!» Начинал кашлять… И снова дубль. 20 раз снимали эту сцену. Ужасно», — вспоминал он.

Другие роли Гойко Митича

Несмотря на негласный титул «главного индейца красных вестернов», заложником этого образа Митич не стал. На волне популярности он переехал из Югославии в ГДР, где начал сниматься в немецких фильмах и телесериалах. В числе заметных работ актера главные роли в фантастической ленте «Приключения в космосе» (1970), триллере «Виза на Окантрос» (1974) и исторической драме «Спартак» (1976), а также в военных мини-сериалах «Архив смерти» (1980) и «Фронт без пощады» (1984).

В 90-х популярность Митича пошла на спад — и актер начал активно сниматься в сериалах, которые транслировали по немецкому телевидению. В начале нового тысячелетия его фильмография пополнилась еще десятком фильмов и сериалов, однако и эти работы не принесли актеру былой славы. Когда многим казалось, что прославивший Митича образ индейца остался в прошлом, актер вновь сыграл вождя краснокожих Инчу Чуна в картине «Виннету и Олд Шеттерхенд» (2016).

«Иногда мне кажется, что я на самом деле индеец. Настолько я уже вжился в этого героя, даже порой ловлю себя на том, что и думаю, и поступаю иногда как он. Меня пригласили на очередную роль индейца, и я с удовольствием опять погрузился в этот удивительный приключенческий мир. Наверное, мне уже никогда не расстаться с этим образом», — говорил он в интервью.

close Актер Гойко Митич в Радебойле, Германия, 24 марта 2017 года imago stock&people/Andreas Weihs/Global Look Press

Последняя большая работа Гойко Митича — роль в военной драме Андрея Волгина «Балканский рубеж» (2019) — рассказывает о событиях в Югославии в 1999 году. По словам актера, когда ему сообщили, о чем будет фильм, он без раздумий согласился на роль: «В моей фильмографии это первый фильм, где я играю серба. С этим фильмом у меня связано все: это моя боль, моя страна, мои родные».

Театральная карьера Гойко Митича

В середине 70-х Митич впервые попробовал себя на театральных подмостках. Он играл Спартака, Труффальдино, Робина Гуда и Д'Артаньяна в постановках театра Harzer Bergtheater в немецком городе Тале, а в начале 90-х числился в труппе Мекленбургского театра в городе Шверин. Среди свежих театральных работ актера — роль Вождя в спектакле по роману Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки».

Личная жизнь Гойко Митича

Гойко Митич никогда не был женат. В разные годы ему приписывали романы с поклонницами и коллегами по съемочной площадке, в том числе актрисами с Барбарой Брыльской и Ренатой Блюме. На вопросы о личной жизни Митич шутил:

«Семья требует много времени, забот, а у меня его не было, я все время много работал. Видимо, жена, семья — это не мой путь. Получилось, что моя семья — это моя работа».

close Актер Гойко Митич в Берлине, 01 августа 1969 года Archiv Klaus Fischer/Sorge/imago images/Frank Sorge/Global Look Press

Тем не менее в 1992 году у Гойко Митича родилась дочь Наталья. О матери девочки известно немного — ее звали Рамона, она была итальянкой и жила с актером в гражданском браке с середины 80-х до начала 90-х.

«Мы с дочерью очень дружны, часто ездим с ней отдыхать в Грецию, плаваем в море, погружаемся с аквалангом в глубину. Когда она была маленькая, я ее все время водил на свои спектакли в Германии, мы много общались и проводили вместе время. Она даже играла вместе со мной в некоторых спектаклях. Но актрисой не захотела стать — слишком зависимая профессия. Сейчас она уже выросла, работает в туристическом бизнесе, живет со своей мамой в Италии», — рассказывал актер в 2019 году.

Где сейчас Гойко Митич

Сегодня Гойко Митич живет в Берлине — в 2000 году он получил немецкое гражданство. Артист редко снимается в кино, но сотрудничает с театрами и принимает участие в различных телепроектах. Несмотря на почтенный возраст, актер по-прежнему активно занимается спортом — ежедневно тренируется с гантелями, ныряет с аквалангом и плавает на байдарке, а по городу передвигается исключительно на велосипеде.

Накануне своего 85-летия Митич посетил международный кинофестиваль «Евразия» в Сочи. В беседе с журналистами «7 Дней» он признался, что любит бывать в России и неплохо говорит по-русски: «Мне нравятся русские люди — они очень открытые и много улыбаются. А еще они часто говорят, что помнят и любят моих героев, это приятно».

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