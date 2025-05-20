Певица Мари Краймбрери родила от бывшего Бузовой. Что известно об их отношениях?

У певицы Мари Краймбрери и блогера Давы родилась дочь — первенец появился на свет спустя несколько месяцев после их свадьбы. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о пополнении в звездной семье и отношениях одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса.

Что известно о ребенке Мари Краймбрери и Давы

О рождении первенца певица Мари Краймбрери сообщила в соцсетях 19 мая, опубликовав фото с младенцем.

«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написала артистка.

Впоследствии стало известно, что Краймбрери родила девочку. Пол ребенка — вероятно, случайно — раскрыла мать блогера Давы, который является мужем певицы. Женщина назвала в соцсетях внучку «сеньоритой-вкусняшкой».

Имя новорожденной звездная пара пока что публично не раскрывала. И Мари, и Дава родителями стали впервые.

Что известно об отношениях Мари Краймбрери и Давы

Согласно информации из открытых источников, звезды близко познакомились на съемках шоу «Дуэты» в конце 2021 года. Дава тогда пригласил девушку на свидание, она сначала отказалась, но потом изменила свое решение. Пара посещала публичные мероприятия и съездила в отпуск, при этом свои отношения они пытались скрывать, официально роман влюбленные не подтверждали.

Летом 2022-го в СМИ появились предположения о расставании Давы и Мари: девушка отписалась от блогера в соцсетях на фоне слухов про его воссоединение с Ольгой Бузовой. Впоследствии звезды вновь сошлись — поклонники догадались об этом еще в начале 2024-го, а 9 марта того же года роман с Давой на концерте подтвердила и сама Краймбрери.

2 февраля 2025-го певица вышла замуж за Даву. А спустя два дня пара объявила о беременности.

close marikraimbrery/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как рассказывал после бракосочетания сам блогер, Мари, согласившись на замужество, исполнила его давнюю мечту — создать семью.

«Это мой первый день рождения в новом статусе. В статусе, о котором я мечтал и который загадывал на каждый свой праздник. Мечты действительно сбываются. В свои 32 — я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца. В свои 32 — я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому, и каждому, кто за меня рад», — отмечал он.

Биография и личная жизнь Давы

Дава (настоящее имя — Давид Манукян) родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. Широкой популярности он добился в 2018 году — благодаря активному ведению соцсетей и музыкальным коллаборациям с блогершей Кариной Кросс (запись одного из их клипов, к слову, обернулась публичным скандалом — ради съемок блогеры перекрыли улицу Новый Арбат, из-за чего потом оказались в суде). А уже в 2019-м Дава стал одним из самых обсуждаемых людей рунета — когда начал встречаться с певицей Ольгой Бузовой.

За отношениями пары следила, кажется, вся Россия, Дава красиво ухаживал за Бузовой, а она, как считали подписчики, наконец-то нашла свое семейное счастье. В начале 2021 года артисты и вовсе сыграли свадьбу на Мальдивах, однако всего спустя пару недель певица объявила о расставании , параллельно обвинив блогера в жестоком обращении.

close Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава), 2020 год Global Look Press

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи, — подчеркнула Бузова. — Я умоляю: не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — написала Бузова.

Несмотря на разрыв с одной из самых известных певиц России, Дава не утратил популярности. В последние годы он активно записывает песни (в том числе и с Филиппом Киркоровым), а также много участвует в различных шоу: «Танцах со звездами», «Битве поколений», «Маске», «Выжить в Дубае». Кроме того, несколько лет блогер был ведущим проекта «Дом-2».

Биография и личная жизнь Мари Краймбрери

Марина Жадан, известная как Мари Краймбрери, родилась 21 августа 1992 года в Кривом Роге. Писала стихи и увлекалась музыкой будущая певица еще с детства, а в начале 2010-х переехала с Украины в Москву — считается, что одной из причин этого стал роман Мари с молодым человеком.

close Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Первую известность Краймбрери получила в 2015-м, когда вышел ее трек «Давай навсегда». Впоследствии артистка выпустила еще несколько хитов, включая песни «Все на своих местах», «Нравится жить», «На моральных», «Ты не моя пара» и It's My Life — последние две были записаны вместе с Димой Биланом.

В 2018 году Мари Краймбрери называли причиной распада пары певцов Риты Дакоты и Влада Соколовского — якобы она была любовницей последнего. Однако сама артистка это всячески отрицала. Единственным — помимо Давы — подтвержденным бойфрендом Мари был музыкант Алексей Назаров.