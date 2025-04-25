«Мне важно нравиться самой себе». Интервью с певицей Нюшей

Певица Нюша опровергла, что ее отец повлиял на расставание с Егором Кридом

25 апреля у певицы Нюши вышел новый трек «Аморе». В преддверии премьеры артистка рассказала в интервью «Газете.Ru» о своем творчестве, секретах стиля, разводе, отношениях с Егором Кридом и роли отца в личной жизни.

— 25 апреля выходит ваша новая песня «Аморе» — обещают, что это будет «гимн любви». Значит ли это, что вы встретили новую любовь?

— Скорее — это предвкушение нашей встречи...

— Новая песня обещает стать летним танцевальным хитом. Для вас важно, чтобы она звучала на каждом шагу на наших курортах? Что вы чувствуете, когда говорят, что вас «слышно из каждого утюга»?

— Когда так происходит, это, безусловно, приятно. Для меня счастье, когда моя музыка нравится людям, как-то вдохновляет и помогает в чем-то разобраться, что-то прожить.

— В 2017 году вы стали наставником шоу «Голос. Дети». Работая с подопечными, вы вспоминали собственный сценический опыт? Каково выходить на сцену в столь юном возрасте, да еще и участвовать в телевизионном конкурсе?

— Не представляю, как ребята в таком юном возрасте справляются, они очень сильные. Конечно, все мы разные, но лично мне было очень волнительно выходить на сцену — что часто изрядно мешало выступить хорошо. Однако юное поколение, на мой взгляд, свободнее чувствует себя на сцене. Хотя, опять-таки, многое зависит от чувствительности ребенка. Мне всячески хочется поддержать ребят, которые делают первые шаги в музыкальной индустрии, так что я очень аккуратна в своем наставничестве.

close Пресс-служба певицы Нюши

— Вы уже подтверждали в интервью много лет назад, что на старте вашей карьеры отец продал квартиру, чтобы вы могли снять видеоклип. Вам удалось отблагодарить его, когда добились популярности? Купили ему квартиру?

— Эти деньги были возмещены прибылью, и потом папа сам себе заработал на квартиру. Конечно, я благодарна, но это был осознанный шаг бизнесмена в том числе, а не подарок дочери.

— За последний год ваш имидж сильно изменился — вы стали одеваться более откровенно, часто выходите на публику в мини-платьях или прозрачных нарядах. Этот стиль придает уверенности в себе? Приятно, что вашей фигурой восхищаются?

— Так было всегда. Думаю, просто вы подметили это только сейчас. Мне важно нравиться самой себе, я много работаю для того, чтобы сохранять хорошую физическую форму, люблю подчеркивать этот результат, вдохновлять других ухаживать за собой и своим здоровьем.

— Кто работает над вашим стилем? Доверяете ли вы этому человеку полностью — или нередко вносите какие-то коррективы от себя?

— Я на протяжении долгого времени работаю с прекрасным стилистом Алей Битцун. Поэтому могу сказать, что у нас образовался свой творческий тандем. Это всегда совместная работа, важно, чтобы стиль был мне по душе.

close Пресс-служба певицы Нюши

— Ваше расставание с бизнесменом Игорем Сивовым стало в прошлом году сенсацией. Почему, на ваш взгляд, не сработали попытки сохранить брак?

— Я пришла к выводу, что иногда просто нужно расстаться. Значит, наши пути расходятся — и в этом есть высший замысел.

— Возможны ли вообще свободные отношения в семье?

— Я думаю, что в каждой семье есть свои правила и возможно все, что для людей в рамках этой семьи может быть приемлемым.

— Что помогало вам пережить трудный период развода?

— Помогали многие люди, которые меня окружали, и специалисты, с которыми я работала. А также близкие. Да и я сама многое поменяла в своей жизни.

— Как вы рассказали детям о разводе с их отцом?

— Мы поговорили со старшей дочерью, объяснили, что остаемся семьей, но статус наших отношений поменялся.

close Пресс-служба певицы Нюши

— Известно, что в свое время ваш отец был против отношений с Егором Кридом — и даже повлиял на ваше расставание. А как он относился к Игорю Сивову?

— Мой отец не влиял на наши отношения с Егором, это миф. А как он относится к Игорю, можете спросить у него. На мой взгляд — хорошо.

— Вы признавались, что в течение длительного времени были в депрессии. Что вам помогло выбраться из этого состояния?

— Длительная работа над собой, выборы, которые я сделала, дисциплина, сила воли, люди, которые меня окружали и поддерживали.