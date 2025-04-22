Любить по-русски: «Туда» и «Мужу привет» — две романтические новинки нашего кино

В секции Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «Русские премьеры» в этом году оказались сразу две заметные романтические новинки. Первая — мелодрама «Мужу привет», где любовь обаятельного Владимира Вдовиченкова возвращает к жизни Юлию Пересильд, у которой муж уже пять лет находится в коме. А вторая — роуд-муви «Туда», где мрачный таксист Петр Федоров везет воздушную Ирину Старшенбаум из Москвы в Уфу. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает действительно удачной только одну из этих картин — и вот почему.

Где и когда смотреть: в кино — с 1 мая

Катерина (Юлия Пересильд) давным-давно работает в ЗАГСе. Там она регистрирует браки и разводы, а когда просят подменить — оформляет свидетельства о смерти. Последние пять лет она к тому же в одиночку завершает воспитание двоих детей: старшая дочь (Екатерина Воронина) уже готовится к замужеству, а сын (Кирилл Русин) — к выпуску из школы. В одиночку — потому что ее муж все это время находится в коме. Жизни за пределами дома, работы и больничной палаты у Катерины нет. Однако все меняется, когда у нее появляется новый знакомый — обаятельный владелец автомастерской Георгий (Владимир Вдовиченков).

close Кадр из фильма «Мужу привет» (2025) START

Фильм «Мужу привет» режиссер Антон Маслов (первый сезон «Вампиров средней полосы», «Последний богатырь. Наследие») написал в соавторстве со своей супругой Марией Масловой, а снял — с оглядкой на хрестоматийные вещи вроде мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (оттуда здешним персонажам достались имена, на что они сами обращают внимание) и картин Эльдара Рязанова. Поэтому лента встречает зрителя титрами со стилизацией под советский леттеринг, а затем щедро разбрасывается чувственными наплывами камеры и крупными планами лиц. В одной сцене Пересильд как бы с удивлением замечает в зеркале свою красоту и поправляет волосы — ну и все в таком духе.

Собственно, держись Маслов в этой вполне милой рамке оммажа, из «Мужу привет» сложилось бы, скорее всего, достаточно симпатичное кино. Пускай даже с неуместными вкраплениями подросткового сериала и звучащей не к месту современной поп-музыкой. Однако делу мешает довольно-таки дикий сценарий, где героиня Пересильд, подобно мужу, погружена в кому — только метафорическую. Кома — это состояние между жизнью и смертью, и сотрудница ЗАГСа Катерина буквально блуждает между двумя этими состояниями: со свидетельствами о смерти понятно, а под жизнью авторы ленты подразумевают, разумеется, брак. И детей — как его логичное и единственно возможное продолжение. Конечно, животик, под занавес возникающий у Пересильд (не из-за салатов, как она сама прогнозирует в начале), никакого удивления не вызывает. Но вот издевательский финал и предшествующее пикирование в звенящую, как выражается президент ММКФ, пошлость — какое-то своеобразное впечатление все-таки производят. Назовем это коматографическим достижением.

close Кадр из фильма «Мужу привет» (2025) START

Название: «Мужу привет»

Дата премьеры: 18 апреля 2025 года (Московский международный кинофестиваль)

Дата выхода в прокат: 1 мая 2025 года

Продолжительность: 122 минуты

Режиссер: Антон Маслов

В ролях: Юлия Пересильд, Владимир Вдовиченков, Екатерина Воронина, Кирилл Русин, Софья Зайка, Дмитрий Лысенков, Нелли Хаперская, Константин Мирошников, Глеб Шевнин, Анатолий Журавлев, Софья Лобанова, Наталья Земцова, Ольга Лерман, Юлия Волкова, Дмитрий Чеботарев

Где и когда смотреть: «Художественный», 22 апреля, 19:00 / кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи, 23 апреля, 19:00 / в кино — с 15 мая

Приехали: еще не успел остыть финал третьего сезона «Белого лотоса», как на российских экранах отыскались доморощенные Уолтон Гоггинс и Эйми Лу Вуд — Петр Федоров и Ирина Старшенбаум. В ромкоме «Туда» первый играет ворчливого и мрачного, как туча, таксиста Вадима, а вторая — его воздушную и взбалмошную пассажирку Веру, которая садится к Вадиму в машину и просит отвезти ее из Москвы в Уфу. Без малого полторы тысячи километров дорог изменят — и сблизят — обоих.

close Кадр из фильма «Туда» (2025) Базелевс Продакшн

«Туда» — второй полный метр режиссера Ивана Петухова. Пару лет назад он дебютировал на больших экранах с достойным психологическим хоррором «Сестры», который оказался редкой удачей в редком для России жанре, к тому же снят был на еще более редкую тему домашнего насилия. В принципе из завязки «Туда» тоже можно было бы выудить нечто остросюжетное, но Петухов, сам написавший сценарий, вместо этого предпочел выступить на обкатанной территории роуд-муви (в этой области у нас дефицита не наблюдается по меньшей мере лет 20, с выхода «Бумера»). Получилось опять более чем убедительно.

«Туда» радует глаз российскими красотами, так что вполне складывается как дорожное кино и трогает сердце, поэтому в качестве романтической комедии тоже ни капли не разочаровывает. Даром что у Петухова все в порядке с чувством юмора, а у Федорова и Старшенбаум — с химией. В долгом пути к их героям успеваешь прикипеть, а в такого рода кинематографе это главное. Пускай даже тут явно перебарщивают с терапи-спиком — сделаем скидку на возраст, такой уж у миллениалов маршрут.

close Кадр из фильма «Туда» (2025) Базелевс Продакшн

Название: «Туда»

Дата премьеры: 22 апреля 2025 года (Московский международный кинофестиваль)

Дата выхода в прокат: 15 мая 2025 года

Продолжительность: 104 минуты

Режиссер: Иван Петухов

В ролях: Ирина Старшенбаум, Петр Федоров, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Ингрид Олеринская, Владислав Тирон, Степан Девонин, Антон Филипенко