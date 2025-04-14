За себя и за КГБ. Чем интересен шпионский триллер «Разящий луч»?

1970 год, Холодная война недавно преодолела экватор. ЦРУ в панике — из-за грамотной работы советских спецслужбистов и ученых, США сильно отстали от своего идейного врага в вопросе лазерной оборонной программы. А посему принимаются за активную вербовку членов секретной лаборатории Николая Басова (Евгений Харитонов), лауреата Нобелевской премии по физике, который и руководит исследованиями. Своей главной целью ЦРУ выбирает ученого Костырина (Владимир Виноградов), который как раз находится в Западном Берлине. Его хитростью заманивают на встречу: ветеран Великой Отечественной войны получает письмо от своей давней немецкой любовницы, которая приглашает его как бы на посиделку с повзрослевшим сыном, а приводит — прямо в лапы спецагента Леонардо (Дарья Мороз), хитрой американской вербовщицы с советским прошлым. Костырин, впрочем, оказывается человеком, верным своей Родине, и спешно ретируется — и спустя час погибает от странного сердечного приступа.

Москве, понятное дело, такой расклад не то чтобы нравится, и КГБ во главе с чекистом Валентином Семагиным (Кирилл Гребенщиков) берется за расследование смерти ученого. Во время обыска в его квартире спецслужбисты знакомятся с воспитанником Костырина Кимом Никаноровым (Иван Колесников) — талантливым сиротой, закончившим МИФИ с красным дипломом и некоторое время проработавшим в лаборатории Басова, однако затем пошедшим по пути валютчика. Для Никанорова ситуация, как говорится, полный анлак: при себе у него находят огромные суммы нелегальной валюты, и теперь молодому человеку грозит высшая мера. Но Семагин проникается симпатией к харизматичному мошеннику, который даже в экстренной ситуации не стал портить репутацию покойного учителя, и предлагает ему сделку — свободу и жизнь в обмен на помощь КГБ. Теперь Никанорову предстоит стать советским шпионом: вернуться к разработке лазера, заинтересовать американцев, втереться к ним в доверие и лишить США малейших шансов обогнать СССР в оборонной программе.

close Кадр из сериала «Разящий луч» Star Media Vision

Сложно сказать, связан ли как-то режиссер Алексей Мурадов (номинант ММКФ за фильм «Червь») с ФСБ, КГБ, ЦРУ или, допустим, даже Царской «охранкой», но от подобных мыслей теперь не избавиться. Каким-то образом его сериал «Разящий луч» — хрестоматийный пример простенького шпионского триллера, который завлекает своим сюжетом и одновременно этим же сюжетом, отдающий «гомункулостью», настораживает — вышел 14 апреля. То есть ровно спустя сутки после того, как ЦРУ (из реального мира) опубликовало отчет, где говорится, что в конце 1980-х советские солдаты погибли после встречи с НЛО, пассажиры которого превратили военных в камень. С такими вводными, очевидно, даже «Красная жара» теперь будет казаться не жуткой «клюквой», но чем-то околодокументальным. Что уж говорить про проекты из разряда «Разящего луча», которые позволяют себе художественный вымысел ровно настолько, чтобы в погоне за зрительским интересом не скатиться в экранизацию статьи условного журнала «Загадки истории». Тем более что на какую-то точечную достоверность «Луч» и не претендует.

close Кадр из сериала «Разящий луч» Star Media Vision

Шоу Мурадова не пытается хватать звезд с неба. Здесь, например, практически отсутствуют крупные планы — их заменяют камерные сцены, а также архивные кадры прошлого. Но это ни в коем случае не претензия: сознательно отказываясь от масштабности секундных эпизодов, которые требуют, думается, огромных бюджетов, сериал делает ставку на умилительную привлекательность шпионского сюжета. Который к тому же не обременен тошнотворной поучительностью, зато не лишен юмора. А все те же камерные сцены радуют глаз цветокором — примерно таким же, как в недавнем хите «Игры».

close Кадр из сериала «Разящий луч» Star Media Vision

Окончательно обезоруживающим все это делает исполнитель главной роли Колесников — тот самый Сашка из «Движения вверх», за себя и которого мы вот уже как восемь лет преодолеваем если не все, то многое. Актер, ставший невольным заложником, кажется, самого знаменитого мема в истории российского кино, много и хорошо снимался на протяжении всего этого периода, но прежде это по большей степени были амплуа сугубо серьезные и драматические (как его перевоплощение в Николая I в «Союзе спасения»). После «Луча», есть надежда, продюсеры станут чаще приглашать Колесникова не на роли вдумчивых героев с грустным взглядом, но харизматичных юморных хулиганов, не без греха, однако с добрым сердцем, — в которых будет чувствоваться жизнь и которых даже при большом желании не получится назвать «картонными». Благо, и среди исторических персонажей таких более чем достаточно.

Главное, чтобы в ближайшее время не выяснилось, что инопланетянином, к примеру, был и Петр I или Хрущев. Потому что существ, превращающих людей в камень, как-то не очень хочется называть вдумчивыми либо харизматичными хулиганами. На Земле, впрочем, давно есть и свои методы.

close Кадр из сериала «Разящий луч» Star Media Vision

Сериал «Разящий луч»

Дата премьеры: 14 апреля 2025 года

Дата выхода последней серии: 24 апреля 2025 года

Продолжительность: 8 серий по примерно 50 минут

Режиссер: Алексей Мурадов

В ролях: Иван Колесников, Дарья Мороз, Павел Трубинер, Марина Петренко, Анна Воркуева, Кирилл Гребенщиков, Евгений Харитонов, Владимир Виноградов, Сергей Комаров

Где смотреть: Wink, Okko, «Иви», РЕН ТВ (там проект выйдет позднее)