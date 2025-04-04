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Папа с дочкой сбили единорога. Чем хорош смешной ужастик со звездой «Уэнздей» Дженной Ортегой?

В прокат вышел фильм «Смерть единорога» с Дженной Ортегой и Полом Раддом
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Кадр из фильма «Смерть единорога» (2025)

A24
В кино — комедийный фэнтези-хоррор «Смерть единорога» с ветераном киновселенной Marvel Полом Раддом и звездой сериала «Уэнздей» Дженной Ортегой. Они играют отца и дочь, которые сбивают на дороге единорога и вынуждены разбираться с последствиями своего поступка. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает, что присущая фильму незамысловатость ему не вредит, а наоборот — очень к лицу.

Адвокат Эллиот Кинтнер (Пол Радд) и его тинейджерка-дочь Ридли (Дженна Ортега) сбивают единорога. Происходит это по пути в уединенную резиденцию Леопольдов — могущественного клана, сколотившего состояние в фармацевтике. Умирающий патриарх семейства Оделл Леопольд (Ричард Э. Грант) хочет успеть привести дела в порядок, для чего и собирается воспользоваться услугами Кинтнера. Однако сперва намерен узнать подчиненного поближе. Происшествие на дороге не останавливает от достижения пункта назначения Эллиота и Ридли, у которой перед смертью зверя происходит с ним странный контакт: Кинтнер, сфокусированный на уникальной карьерной возможности, старается держаться как ни в чем не бывало. Леопольдам (Теа Леони, Уилл Поултер), впрочем, о гибели существа быстро становится известно — и в них тут же просыпается коммерческий азарт. Неладное подозревает только Ридли, небезосновательно опасаясь, что это событие будет иметь ужасающие последствия.

«Смерть единорога» — кино прозрачное, как слеза младенца. У студии A24, которая занимается его выпуском, собралась уже, по ощущениям, целая линейка таких вот радикально прямолинейных ужастиков (свежайший пример — «Опус» с Джоном Малковичем и Айо Эдебири, содранный с «Меню»). Плюс-минус каждая следующая сцена здесь предсказывается без какого-либо труда. Происходит это, во-первых, потому, что полнометражный дебют Алекса Шарфмана пестрит исхоженными жанровыми тропами. А во-вторых, потому, что ведут они все к лобовой сатире на семейство Саклер, чьи обезболивающие препараты стали причиной опиоидной эпидемии в США, — за что, впрочем, никого толком не стали наказывать.

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Кадр из фильма «Смерть единорога» (2025)

A24

Собственно, социальная фрустрированность и потребность в возмездии, хотя бы художественном, и служат, кажется, тем вертелом, на который насажена туша «Смерти единорога». Это роднит картину с сериалом Майкла Флэнагана «Падение дома Ашеров», где страдания и ужасы из литературы Эдгара Аллана По обрушивались на похожий клан оскотинившихся богачей, — работой куда более тонкой и изощренной, конечно, однако действительно близкой картине Шарфмана в сфере гражданского негодования.

Внешне же фильм решен как ужастик от мира радужных пони: тут, конечно, иногда с аппетитом выпускают кишки, но в целом картина будто бы тяготеет к потешной школе «Гремлинов» Джо Данте и Криса Коламбуса. Левая мысль в ленте излагается в формате для самых маленьких — вот и хоррор придерживается тех же принципов. По идее, «Смерть единорога» можно вывести в лаборатории, если смешать классику научно-фантастического хоррора «Чужой» (про столкновение с неизвестным) с приключенческим темным фэнтези «Легенда» (про единорогов). То есть два ранних фильма Ридли Скотта, в честь которого, очевидно, названа героиня Ортеги — милая девочка-левочка, выступающая совестью картины.

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Кадр из фильма «Смерть единорога» (2025)

A24

Среди других ориентиров — Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг и Джон Карпентер. Последний даже имел некоторое отношение к дебюту Шарфмана: изначально предполагалось, что Карпентер вместе с сыном Коди и крестником Дэниелом Дэвисом напишет саундтрек к фильму, как бы по-отечески его благословляя. Однако в итоге музыку для ленты сочинили Дэн Ромер (у него в этом году запланирован еще один кричер-фичер — игровой ремейк «Лило и Стича») и Джозуэ Греко. Вполне себе, впрочем, карпенторовскую по духу и звуку.

Так вот, несмотря на очевидную шаблонность и некоторую, можно сказать, примитивность, «Смерть единорога» все равно оставляет достаточно благостное впечатление. Причин тому две. Первая — в сердце картины содержится по-настоящему трогательная история отношений отца и дочери, а этим надломленным отношениям животворящая единорожья сила нужна как раз больше всего. Вторая — плакатное морализаторство в фильме осуществляется без апломба: «Смерть единорога» прекрасно понимает, что не производит каких-то революционных смыслов. Большего, пожалуй, и не требуется: иногда розовые сопли единорогов — ровно то, что нужно.

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Кадр из фильма «Смерть единорога» (2025)

A24

Название: «Смерть единорога» (Death of a Unicorn)

Дата премьеры: 8 марта 2025 года (фестиваль South by Southwest)

Дата выхода в России: 3 апреля 2025 года

Продолжительность: 107 минут

Режиссер: Алекс Шарфман

В ролях: Дженна Ортега, Пол Радд, Ричард Э. Грант, Теа Леони, Уилл Поултер, Энтони Кэрриган, Сунита Мани, Джессика Хайнс, Стив Парк, Кэтрин Эрбе

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