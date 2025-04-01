Отказалась от карьеры ради семьи: как сейчас живет звезда «Бандитского Петербурга» Ольга Дроздова

Советская и российская актриса театра и кино Ольга Дроздова отмечает 60-летие. На протяжении трех десятилетий она была звездой театра «Современник» и снималась в кассовых фильмах и сериалах, а в 2021 году неожиданно для всех объявила о завершении актерской карьеры. Чем сегодня занимается звезда «Бандитского Петербурга» — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Ольги Дроздовой

Ольга Дроздова родилась 1 апреля 1965 года в городе Находка Приморского края. Ее мать, Мария Ивановна, работала агрономом, а отец, Борис Федорович, был капитаном дальнего плавания. В школьные годы девочка не помышляла об актерской карьере, но все изменилось, когда в Находку с гастролями приехал Хабаровский драматический театр: впечатления от спектаклей были настолько сильными, что Дроздова твердо решила связать свою жизнь со сценой.

Родители выбор не одобрили, однако все же разрешили дочери заниматься пением, бальными танцами и посещать местный драмкружок в надежде, что она быстро «наиграется» в актрису и после школы поступит в педагогический институт. Ольга окончила школу с золотой медалью и стала студенткой Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке, но вскоре оставила учебу и уехала в Свердловск, где поступила в местный театральный вуз. Впрочем, и в Свердловске Дроздова надолго не задержалась: проучившись полтора года, она уехала в Москву и поступила в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина на курс народного артиста России Владимира Сафронова.

В 1989 году она окончила училище и присоединилась к труппе театра «Современник».

close Актриса московского театра «Современник» Ольга Дроздова Кузьмина Татьяна/ТАСС

Театральная карьера Ольги Дроздовой

Дебютом выпускницы на сцене «Современника» стал спектакль «Крутой маршрут», в котором она сыграла немецкую актрису Каролу Неер. Следующими ее работами оказались роли в постановках «Анфиса» и «Виндзорские насмешницы», а в 1997 году художественный руководитель «Современника» Галина Волчек доверила Дроздовой роль Ольги в чеховских «Трех сестрах». С этого момента актриса была задействована в ведущих спектаклях театра, в числе которых «Вишневый сад», «Три товарища», «Бесы», «Предупреждение малым кораблям», «Бог резни», «Аномалия» и другие.

Ольга Дроздова прослужила в «Современнике» 32 года и в 2021-м заявила, что покидает театр «по семейным обстоятельствам». Впоследствии звезда призналась, что приняла такое решение, чтобы дать дорогу молодым: «Пришло время уступать место молодым актрисам. Я это говорю абсолютно искренне. Я сама выращиваю актеров. Потом они приходят в театр. А там сидят такие бабки, как я. И играют молодых девушек. Ну надо как-то совесть иметь».

close Актрисы Ольга Дроздова (Ольга), Чулпан Хаматова (Маша) и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля «Три сестры» в постановке Галины Волчек на сцене театра «Современник» Сергей Пятаков/РИА Новости

Кинокарьера Ольги Дроздовой

Сниматься в кино Ольга Дроздова начала еще будучи студенткой Свердловского театрального института — в 1985 году она сыграла эпизодическую роль в картине Владимира Лаптева «Лиха беда начало». Первыми заметными киноработами звезды стали роли в фильмах «Прогулка по эшафоту» (1992) и «Алиса и букинист» (1992), где партнером актрисы по съемочной площадке был ее будущий муж Дмитрий Певцов.

Затем последовали большие роли в картинах «Любовь, предвестие печали» (1994) и «Дочери счастья» (1998), а также сериалах «Королева Марго» (1996) и «На ножах» (1998). Однако настоящую славу и любовь зрителей Дроздовой принесли культовые телесериалы нулевых — «Бандитский Петербург 2: Адвокат» (2000) и «Остановка по требованию» (2000–2001). Среди других ярких работ актрисы — роли в фильмах «А.П.» (2002), «Попса» (2005) и «Хранить вечно» (2007), а также сериалах «В круге первом» (2006), «Ангел в сердце» (2012), «Катина любовь» (2012) и «Эйнштейн. Теория любви» (2013).

В 2015 году Ольга Дроздова получила звание народной артистки Российской Федерации, после чего практически перестала сниматься в кино. Последними в ее фильмографии стали роли в картинах «Легенда о Коловрате» (2017) и «Зеркало Гезелла» (2019), а также эпизодическая роль в комедийном сериале «ВСЛУХ!» (2022).

close Актриса Ольга Дроздова в главной роли сериала «Бандитский Петербург 2» (2000 год) КиноМост, 2-Б-2, Медиа-Стелс

Личная жизнь Ольги Дроздовой

Ольга Дроздова дважды была замужем. Со своим первым супругом, актером Александром Боровиковым, она познакомилась еще во время учебы в «Щепке». В 1989 году влюбленные поженились, но семейное счастье было недолгим — всего через два года этот брак распался.

Своего второго мужа, актера Дмитрия Певцова, Ольга Дроздова впервые увидела в 1991 году во время съемок картины «Прогулка по эшафоту». По сюжету они играли влюбленную пару, но о настоящем романе речи не шло: в тот момент Певцов жил в гражданском браке с актрисой Ларисой Блажко, а Дроздова встречалась с режиссером из Швейцарии. Роман начался уже после съемок: Дмитрий пригласил Ольгу на свой спектакль, начал активно за ней ухаживать и в скором времени позвал замуж. Однако Дроздова не хотела спешить — после неудачного брака с Боровиковым актриса была сосредоточена на карьере и не помышляла о новом замужестве.

Все решили друзья артистки: 30 декабря 1994 года они обманом заманили ее в ЗАГС, сбежать откуда ей уже не удалось.

close Актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова Михаил Фомичев/РИА Новости

«Вообще, удивительно, что мы поженились с Дмитрием Анатольевичем. После первого брака я стала противницей официальных отношений. Не в том смысле, что ударилась во все тяжкие, — просто так получилось. Хотя и поженили нас обманным путем друзья, когда мы ехали на съемки — и вдруг оказались у ЗАГСа. Я тогда еще не понимала, почему мы снимаем «Королеву Марго» в другом помещении», — рассказывала звезда журналистам.

У актерской четы долгое время не было детей — сын Елисей родился лишь в 2007 году. Спустя много лет в эфире шоу «Судьба человека» Дроздова призналась, что не могла забеременеть из-за сделанного в юности аборта:

«Мы оба были здоровы, но у нас ничего не выходило. Просто девочки по молодости, особенно мое поколение, грешили абортами. Я сейчас своим ученицам говорю: «Хотите? Рожайте!» А тогда это было страшно, под запретом, во всех институтах. Когда-то я сделала эту ошибку».

До 2021 года Дроздова совмещала службу в театре и съемки в кино с воспитанием ребенка, но когда Елисею исполнилось 13 лет, актриса решила оставить профессию и полностью посвятить себя сыну. Дмитрий Певцов супругу поддержал и попросил журналистов не искать в ее решении тайных смыслов.

«Переходный возраст сына, его проблемы оказались важнее, чем что бы то ни было. На мой взгляд, Ольга сейчас ВАЖНЕЕ и нужнее своему сыну, чем своему театру. При этом никаких претензий — никаких счетов, никаких отрицательных эмоций Ольга не испытывает. Всему свое время — и из профессии, очевидно, нужно уходить вовремя. Я горжусь своей женой», — написал он в личном блоге.

close Актриса Ольга Дроздова и ее сын Елисей на премьере фильма «Он + Она» режиссера Александры Франк в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Кирилл Зыков/РИА Новости

Чем сегодня занимается Ольга Дроздова

Ольга Дроздова остается верна принятому в 2021 году решению — по сей день она не играет в театре и не снимается в кино. После завершения актерской карьеры звезда «Бандитского Петербурга» сосредоточилась на преподавательской деятельности: с 2013 года она является педагогом Института современного искусства и сегодня занимает должность декана театрального факультета. Народная артистка России редко выходит в свет и практически не дает интервью, а в свободное время занимается домом и семьей.

«Сейчас я жена… Надеюсь, что и мать хорошая. А внуки же еще! У нас уже 11 внуков родилось, это от всех наших студентов, так что я уже и бабушка», — цитирует Дроздову «СтарХит».