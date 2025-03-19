«Папочка не поправится». Что сейчас с Брюсом Уиллисом, у которого деменция?

Брюсу Уиллису исполнилось 70 лет. В последние два года он вынужденно ведет крайне уединенный образ жизни. После того, как в 2023-м актеру поставили диагноз «фронтотемпоральная деменция», он практически не выходит на публику, а о состоянии «крепкого орешка» мы узнаем только из соцсетей и интервью его жен, бывшей и нынешней, а также трех дочерей. «Газета.Ru» — о том, как живет Брюс Уиллис в последнее время.

19 марта Брюс Уиллис отмечает 70-летие. Еще в марте 2024-го его близкие предполагали, что этот день рождения будет для него последним из-за прогрессирующей болезни. Однако он остается в стабильном состоянии, хотя действенного лекарства от фронтотемпоральной деменции, которой страдает знаменитый актер, нет — и со временем Уиллису будет становиться только хуже.

В 2022 году семья звезды «Крепкого орешка» объявила, что актер отходит от дел из-за проблем со здоровьем — у него была выявлена афазия, то есть дисфункция участка коры головного мозга, из-за которой он частично утрачивал способность говорить и понимать речь других людей. Сообщение было опубликовано от лица нынешней жены Брюса Уиллиса, модели Эммы Хеминг Уиллис, и их двух дочерей, Мейбл и Эвелин, — а также от имени его бывшей супруги Дэми Мур и их трех дочерей, Румер, Скаут и Талулы. Все они с тех пор регулярно извещали общественность, как чувствует себя Брюс Уиллис.

close Брюс Уиллис и Эмма Хеминг, 2019 год Rumer Willis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Однако новости были плохими. В феврале 2023 года Эмма Хеминг Уиллис опубликовала новое заявление — она рассказала, что у актера диагностирована фронтотемпоральная деменция. «К несчастью, проблемы с коммуникацией — это всего лишь один из симптомов, с которыми сталкивается Брюс. И хотя это очень болезненно, для нас облегчение — получить, наконец, ясный диагноз», — заявила она.

В тот же день от лица Уиллисов появилось обращение на сайте Ассоциации фронтотемпоральной дегенерации — в нем говорилось, что семья актера будет привлекать внимание общественности к проблемам людей, страдающих от этого вида деменции. Жены (нынешняя и бывшая) и дочери также поблагодарили людей за сочувствие, понимание и уважение к звезде «Крепкого орешка».

«Брюс всегда умел радоваться жизни и помогал всем, кого он знал, делать то же самое. Для нас было очень важно, что его умение заботиться о других эхом отозвалось нам. Мы были потрясены потоком любви, который вы направили на нашего мужа, отца и друга в это трудное время», — заявили Эмма Хеминг Уиллис, Дэми Мур и пять дочерей актера.

С тех пор Брюс Уиллис крайне редко бывает на публике. Одним из таких моментов стала его поездка в Диснейленд в Калифорнии в июне 2023 года — с женой и младшими детьми. Видео, на котором актер скатывается с горки на аттракционе с одной из дочерей, выложила в соцсети Эмма Хеминг Уиллис. В коротком ролике видно, что актер придерживал рукой дочь, сидя рядом с ней в вагончике аттракциона, и советовал девушке быть повнимательнее. «Думаю, мы скатимся еще раз», — говорил он.

«Сейчас моего отца точно можно найти на первом этаже дома, где-то на открытом пространстве кухни-столовой-гостиной, или в своем кабинете. К счастью, деменция не повлияла на его мобильность», — рассказывала летом 2023-го дочь Брюса Уиллиса и Дэми Мур Талула в эссе для Vogue. В то время ей было 29 лет, она как раз поборола нервную анорексию, но у нее было диагностировано пограничное расстройство личности — на этом фоне девушка узнала о болезни отца и начала делать «тонны фотографий», навещая его, и сохранять все голосовые сообщения актера.

Осенью 2023-го Эмма Хеминг Уиллис, которая взяла на себя заботу о муже, призналась в шоу Today, что артист, возможно, не понимает, что с ним происходит. Отвечая на соответствующий вопрос ведущей, она сказала: «Это трудно понять». При этом бывшая модель рассказала, что иметь дело с деменцией тяжело всем — и самому пациенту, и его близким. Жена актера не стала скрывать, что для нее забота о супруге — выход из зоны комфорта, а для дочерей, родившихся в 2012 и 2014 годах, — жизненный урок. «Я думаю, у моих детей в любом случае все будет хорошо [в плане здоровья]. Хочу сказать, что это многому их учит. И заботиться, и любить. Честно говоря, несмотря на всю печаль, это прекрасно», — отметила Эмма Хеминг Уиллис.

В то же время режиссер и продюсер Гленн Гордон Кэрон — создатель сериала «Детективное агентство «Лунный свет», в котором в 80-е дебютировал в главной роли Брюс Уиллис, — рассказывал Page Six, что актер «не полностью владеет речью». «Раньше он читал запоем — хотя не хотел, чтобы об этом знали, — сейчас совсем не читает. Все, что связано с языком, ему теперь недоступно. И все же это тот же Брюс», — признавался кинематографист. Он также отмечал, что, по его ощущениям, при встрече актер помнит, кто он такой, лишь первую минуту.

close Деми Мур и Брюс Уиллис, 2021 год Global Look Press

Источники таблоидов еще в прошлом году утверждали, что состояние актера ухудшается. В марте 2024-го портал InTouch со ссылкой на знакомого семьи сообщил, что Брюс Уиллис потерял в весе и не испытывает интереса к пище — и это выглядит тревожно, как будто болезнь в финальной стадии.

В июле тот же сайт написал, что основную заботу об Уиллисе взяла на себя его жена, но в его жизни постоянно присутствует и Дэми Мур, которая поклялась не оставлять его, и появляется в доме актера не реже, чем раз в неделю. Сама актриса подтверждает это — в частности, в интервью Variety, вышедшем в феврале 2025 года. «Мы всегда будем семьей — просто в другой форме. Для меня даже вопроса такого никогда не стояло. Я прихожу, потому что так мы ведем себя с теми, кого любим», — объясняла первая жена Брюса Уиллиса, которая была с ним в браке с 1987-го по 1998 год (официально они развелись в 2000-м)

Правда, тот же источник InTouch утверждал, что актер уже не узнает бывшую жену и мать его трех старших дочерей. По словам собеседника издания, у Брюса Уиллиса «бывают хорошие дни, а бывают и плохие». «У него нарушение речи, и он практически не говорит. Его семья чувствует, что он говорит, что ему нужно, — по взгляду», — рассказывал собеседник таблоида.

close ScoutLaurueWillis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Признаки фронтотемпоральной деменции жена Брюса Уиллиса заметила задолго до постановки диагноза — но не приняла их во внимание. Об этом 46-летняя Эмма Хеминг Уиллис рассказывала в интервью изданию Town&Country, вышедшем в октябре прошлого года. Говоря о том, что болезнь лишает человека способности ходить, мыслить и принимать решения, жена актера сказала: «В случае Брюса все началось с языка».

Эмма Хеминг Уиллис напомнила, что в детстве актер страдал от заикания — и преодолеть его ему помогли занятия в театральной студии, однако полностью от этого дефекта речи Брюс Уиллис не избавился. «Брюс всегда заикался, просто он хорошо умел это скрывать. Когда его язык стал меняться, казалось, что это тоже относится к заиканию, просто Брюс такой», — призналась бывшая модель. Она отмечала, что фронтотемпоральная деменция «шепчет, а не кричит» — и нельзя сказать, в какой момент «Брюс закончился, и его начала захватывать болезнь».

Эмма Хеминг Уиллис остается сегодня главным человеком, который заботится об актере, хотя его дочери Румер, Стаут и Талула, равно как и Дэми Мур, регулярно выкладывают в соцсети фотографии и ролики с отцом и всей «смешанной» семьей.

close Брюс Уиллис в кругу семьи, 2020 год Rumer Willis/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Семья относится с уважением к тому, как я смотрю за ним, они очень поддерживают меня. Если мне нужно выпустить пар, если мне нужно поплакать, если мне нужно позлиться — потому что все это может произойти, и испытывать такие чувства нормально, — они всегда готовы выслушать», — рассказала Эмма Хеминг Уиллис. Она также отметила, что есть люди, которым приходится заботиться о таких больных в одиночку — и как они справляются, совершенно непонятно.

Младшие дочери Уиллиса Мейбл и Эвелин наблюдают, как ухудшается здоровье отца, вот уже несколько лет — и мать не скрывает от них правды. «Как я узнала от терапевта, если дети задают вопрос, они готовы услышать ответ. Когда мы видели, что Брюсу приходится трудно, я объясняла это детям, чтобы они понимали. Но это заболевание — хроническое, прогрессирующее и смертельное. И лекарства от него нет. Конечно, я не хочу говорить с ними о конце, да они и не спрашивают. Они знают, что папочка не поправится», — рассказала жена актера Town&Country.

close buuski/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

И тем не менее, в этой печальной истории есть и светлые стороны, когда знаменитый «крепкий орешек», так часто спасавший людей в кино, проявляет себя как прежний Брюс Уиллис. В середине января этого года актер, живущий в пригороде Лос-Анджелеса Брентвуде, впервые с 2023 года вышел на публику — на фоне пожаров в Калифорнии, которые грозили распространиться на Брентвуд, но так и не затронули его, Уиллис встретился с полицейскими, чтобы выразить свою благодарность за их труд. На видео, которое выложила в соцсети его жена, Брюс пожимал руки сотрудникам полиции и фотографировался с ними.

А накануне дня рождения актера его дочь Румер попросила всех поклонников поздравить отца с юбилеем: «У него все отлично, спасибо, что спросили. На самом деле завтра ему исполняется 70 лет, так что, пожалуйста, поздравьте моего папу с днем ​​рождения».