«Ущелье»: Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой держат зло на прицеле от имени США и России

Американского стрелка-виртуоза Леви (Майлз Теллер) отправляют охранять таинственное ущелье. Ему предстоит целый год провести в сторожевой башне на западном краю пропасти. Следить нужно не за тем, чтобы кто-нибудь туда не проник, а наоборот, — чтобы со дна никто не прорвался. Что скрывает вечный туман внизу — неизвестно (как небезосновательно полагает предшественник Леви, там расположены врата в ад). На противоположной стороне ущелья размещается литовская снайперша Драса (Аня Тейлор-Джой), работающая на Москву. Контакт между башнями запрещен. Что, однако, не мешает вспыхнуть чувству, которое отразится на судьбе всего человечества.
Кадр из фильма «Ущелье» (2025)Lit Entertainment Group
Вряд ли кого-то из игроков в Firewatch — атмосфернyю инди-бродилку про наблюдателя пожарной вышки в нацпарке Йеллоустон — посещала мысль, что там страшно не хватает колоритных обитателей серии шутеров Doom, где требуется с чувством кромсать прущих из ада чертей. И наоборот. Тем не менее этот странный кроссовер в каком-то смысле увидел свет: вышки — есть, черти (почти) — есть, синтезаторный саундтрек в духе «думовских» сочинений Мика Гордона — есть, причем написан участниками Nine Inch Nails Трентом Резнором и Аттикусом Россом. А для пущей экстравагантности из происходящего еще вырезается кривенькая валентинка.
Кривенькой она выходит в силу двух обстоятельств. Во-первых, пропасть между Теллером и Тейлор-Джой имеется не только буквальная, но и метафизическая: видно, что искры, несмотря на некоторые старания, высекаются вяло и неохотно. Во-вторых, режиссеру Скотту Дерриксону, который вообще по хоррорам («Синистер»), романтическая составляющая дается с заметным трудом. Под цементирование нежности выделена вся первая половина двухчасовой картины — существенно раздутый парафраз сцены с табличками из фильма «Реальная любовь». Смотреть на это чаще всего довольно неловко. С другой стороны, такое положение вещей по-своему сочетается с восхитительно абсурдной историей о тайном пакте США и России, который выдержал все экстремумы политического климата последних десятилетий (в том числе, кажется, связанные с Украиной), но накрылся медным тазом из-за того, что задачу поручили относительно симпатичному мужчине и крайне привлекательной женщине, на год лишив их доступа к другим сексуальным партнерам (просчитались, но где?).
Кадр из фильма «Ущелье» (2025)Lit Entertainment Group
В те моменты, когда Дерриксон перестает заниматься мелодрамой всерьез и начинает развлекаться, «Ущелье» оборачивается довольно милой безделушкой. Режиссер «Шести демонов Эмили Роуз» и «Черного телефона» в свое время поставил для Marvel первую часть «Доктора Стрэнджа», а от работы над второй отказался из-за «творческих разногласий» (ее в итоге поручили хоррор-ветерану Сэму Рейми), но теперь в каком-то виде все-таки снял свою «Мультивселенную безумия». В одном, например, эпизоде звезды «Хода королевы» и «Одержимости» сперва проводят партию в шахматы, после чего усаживаются за барабанные установки. Чуть позднее Дерриксон раздевает Тейлор-Джой до того же примерно вида, что почти полвека назад имела в «Чужом» Сигурни Уивер, — которая задействована тут в небольшой, но важной роли очень внушительной женщины.
По-настоящему, однако, «Ущелье» расцветает во второй половине, когда наконец дают разгуляться художественному департаменту. Тогда, собственно, Firewatch почти с концами перетекает в Doom (а если верить Дерриксону, в Silent Hill и Until Dawn), и лента, несмотря на усиление компьютерной пластмассовости, буквально начинает играть новыми красками. Насколько это в принципе возможно в рамках рейтинга PG-13. Ну, безалкогольные коктейли — тоже вещь нужная.
Кадр из фильма «Ущелье» (2025)Lit Entertainment Group
Оригинальное название: The Gorge
Дата выхода: 14 февраля 2025 года
Продолжительность: 127 минут
Режиссер: Скотт Дерриксон
В ролях: Майлз Теллер, Аня Тейлор-Джой, Сигурни Уивер, Сопе Дирису, Уильям Хьюстон