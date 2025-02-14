«Ущелье»: Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой держат зло на прицеле от имени США и России

Американского стрелка-виртуоза Леви (Майлз Теллер) отправляют охранять таинственное ущелье. Ему предстоит целый год провести в сторожевой башне на западном краю пропасти. Следить нужно не за тем, чтобы кто-нибудь туда не проник, а наоборот, — чтобы со дна никто не прорвался. Что скрывает вечный туман внизу — неизвестно (как небезосновательно полагает предшественник Леви, там расположены врата в ад). На противоположной стороне ущелья размещается литовская снайперша Драса (Аня Тейлор-Джой), работающая на Москву. Контакт между башнями запрещен. Что, однако, не мешает вспыхнуть чувству, которое отразится на судьбе всего человечества.

close Кадр из фильма «Ущелье» (2025) Lit Entertainment Group

Вряд ли кого-то из игроков в Firewatch — атмосфернyю инди-бродилку про наблюдателя пожарной вышки в нацпарке Йеллоустон — посещала мысль, что там страшно не хватает колоритных обитателей серии шутеров Doom, где требуется с чувством кромсать прущих из ада чертей. И наоборот. Тем не менее этот странный кроссовер в каком-то смысле увидел свет: вышки — есть, черти (почти) — есть, синтезаторный саундтрек в духе «думовских» сочинений Мика Гордона — есть, причем написан участниками Nine Inch Nails Трентом Резнором и Аттикусом Россом. А для пущей экстравагантности из происходящего еще вырезается кривенькая валентинка.

Кривенькой она выходит в силу двух обстоятельств. Во-первых, пропасть между Теллером и Тейлор-Джой имеется не только буквальная, но и метафизическая: видно, что искры, несмотря на некоторые старания, высекаются вяло и неохотно. Во-вторых, режиссеру Скотту Дерриксону, который вообще по хоррорам («Синистер»), романтическая составляющая дается с заметным трудом. Под цементирование нежности выделена вся первая половина двухчасовой картины — существенно раздутый парафраз сцены с табличками из фильма «Реальная любовь». Смотреть на это чаще всего довольно неловко. С другой стороны, такое положение вещей по-своему сочетается с восхитительно абсурдной историей о тайном пакте США и России, который выдержал все экстремумы политического климата последних десятилетий (в том числе, кажется, связанные с Украиной), но накрылся медным тазом из-за того, что задачу поручили относительно симпатичному мужчине и крайне привлекательной женщине, на год лишив их доступа к другим сексуальным партнерам (просчитались, но где?).

close Кадр из фильма «Ущелье» (2025) Lit Entertainment Group

В те моменты, когда Дерриксон перестает заниматься мелодрамой всерьез и начинает развлекаться, «Ущелье» оборачивается довольно милой безделушкой. Режиссер «Шести демонов Эмили Роуз» и «Черного телефона» в свое время поставил для Marvel первую часть «Доктора Стрэнджа», а от работы над второй отказался из-за «творческих разногласий» (ее в итоге поручили хоррор-ветерану Сэму Рейми), но теперь в каком-то виде все-таки снял свою «Мультивселенную безумия». В одном, например, эпизоде звезды «Хода королевы» и «Одержимости» сперва проводят партию в шахматы, после чего усаживаются за барабанные установки. Чуть позднее Дерриксон раздевает Тейлор-Джой до того же примерно вида, что почти полвека назад имела в «Чужом» Сигурни Уивер, — которая задействована тут в небольшой, но важной роли очень внушительной женщины.

По-настоящему, однако, «Ущелье» расцветает во второй половине, когда наконец дают разгуляться художественному департаменту. Тогда, собственно, Firewatch почти с концами перетекает в Doom (а если верить Дерриксону, в Silent Hill и Until Dawn), и лента, несмотря на усиление компьютерной пластмассовости, буквально начинает играть новыми красками. Насколько это в принципе возможно в рамках рейтинга PG-13. Ну, безалкогольные коктейли — тоже вещь нужная.

close Кадр из фильма «Ущелье» (2025) Lit Entertainment Group

Оригинальное название: The Gorge

Дата выхода: 14 февраля 2025 года

Продолжительность: 127 минут

Режиссер: Скотт Дерриксон

В ролях: Майлз Теллер, Аня Тейлор-Джой, Сигурни Уивер, Сопе Дирису, Уильям Хьюстон