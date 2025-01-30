Чеботы, «Ангел» и говядина по 6 рублей: на что стоит обратить внимание в новой экспозиции Музея Москвы

В декабре в Музее Москвы открылась новая экспозиция «История Москвы», которая подробно рассказывает, как складывалась жизнь горожан со времен первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки до начала Великой Отечественной войны. В экспозиции впервые представлено более 2600 артефактов и произведений искусства — рассказываем про самые интересные.

Мужские чеботы

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Чеботы — это низкие кожаные сапоги и самая ранняя обувь, дошедшая до нас. У них не было каблука и жесткого задника, из-за чего они быстро изнашивались в области пятки. Найденные чеботы датируются второй половиной XI — началом XIII века. Один из них археологи обнаружили при раскопках кургана в районе села Матвеевского (нынешний район Очаково-Матвеевское). Предполагается, что мастер, изготовивший его, был не только сапожником, но и кожевенником: сам занимался предварительной обработкой свиной шкуры и выделкой кожи. Второй чебот тоже нашли в курганном могильнике — только на реке Клязьме в Солнечногорском районе.

Височные кольца первых славянок

close Пресс-служба Музея Москвы

Еще один экспонат периода первых славян, височные кольца, — одно из самых характерных женских украшений того времени. На выставке их можно увидеть на специально созданном белом бюсте. У потомков летописных северян и радимичей преобладали кольца деснинского типа — в форме полумесяца, с пятью или семью длинными лучами.

Колокол из Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря

close Пресс-служба Музея Москвы

Этот колокол весом в 70 кг был отлит специально для Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря. На нем есть литая надпись с датой освящения, именами заказчиков (патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, царица Мария Ильинична, царевичи Алексий, Феодор и Симеон), литейщика (монах Сергий), автора текста (монах Паисий) и наместника монастыря (архимандрит Левонид).

Скульптура ангела

close Пресс-служба Музея Москвы

Фигура ангела — настоящее сокровище Музея Москвы, редкий образец деревянной храмовой скульптуры конца XVIII — начала XIX века, который сохранился до наших дней. Подобные фигуры ангелов иногда помещали в навершии иконостаса по бокам от распятия. Ангел попал в коллекцию Музея Москвы в 1997 году от дарительницы, которая сообщила, что эта уникальная полихромная скульптура могла украшать верхнюю часть иконостаса Иоанно-Предтеченского женского монастыря, который находится на Ивановской горке в Москве. Скульптура была в аварийном состоянии: деревянная основа и меловой грунт — левкас — нуждались в срочной реставрации. Клей, на котором обычно держится листовое золото, был практически утрачен, а золочение сохранилось исключительно в складках одежды. Скульптуру передали на реставрацию специалистам по работе с русской деревянной скульптурой Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря. Им удалось сохранить слой грунта, подклеить его и остановить разрушение памятника.

Афиша благотворительной акции

close Пресс-служба Музея Москвы

С начала XX века российские благотворительные организации часто проводили «дни цветов». Например, в День белой ромашки собирали средства для борьбы с туберкулезом, в День синего цветка — для больных и бедных детей. В обмен на пожертвование горожане получали искусственный цветок, который можно было приколоть на одежду и тем самым продемонстрировать свое участие в благотворительности. Эта афиша была сделана к мероприятию, которое проходило 5-6 мая 1916 года в пользу Кружка летних школьных колоний (детский лагерь для детей из семей, нуждающихся в благотворительной поддержке).

Цены XIX века

close Пресс-служба Музея Москвы

Для экспозиции команда Музея Москвы специально разработала уникальные новые карты, инфографику и рисунки — о городской топонимике, кладах, балах и театрах, о развитии промышленности и благотворительности. Одну из таких инфографик можно найти на стене в разделе о крестьянах XIX века. Здесь показано, что пуд (16,3 кг) говядины первого сорта стоил 6 рублей, фунт (0,45 кг) сметаны обходился горожанам в 25 копеек, а самым дешевым был творог — 6 копеек за фунт.

Макет передвижки Саввинского подворья

close Пресс-служба Музея Москвы

Во второй половине 1930-х годов передвижка зданий стала одной из отличительных черт реконструкции Москвы. Некоторые сооружения не соответствовали новому ансамблю улицы Горького (Тверской), поэтому их с помощью специально построенных рельс отодвинули в глубину кварталов, за новые дома. В коллекции музея есть макет передвижки жилого дома № 24 по улице Горького (бывшего Саввинского подворья).