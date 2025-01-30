«Аутсорс», «Белый лотос», «Шершни» и еще 10 сериалов февраля

Тюремная драма с Иваном Янковским, совмещающая преступление с наказанием, продолжение «Белого лотоса» и «Шершней», мистическая драма с танцующей Юлией Снигирь от режиссера «1703», подпольный бокс викторианского Лондона в изложении создателя «Острых козырьков», спин-офф «Форс-мажоров» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в феврале, и рассказывает о самых интересных.

«Дорогой родственник» — 1 сезон, реж. Анна Пармас

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 февраля

«Коммунальная комедия» Анны Пармас, постановщицы картины «Давай разведемся» и клипов «Ленинграда», с Тимофеем Трибунцевым, Екатериной Вилковой и Анной Михалковой в главных ролях. То ли российский ответ на вопрос, почему женщины убивают, то ли заговор сестер Громовых-Тихоходовых: в старую коммуналку в центре Петербурга заявляется отец семейства, давно ушедший из семьи, и наотрез отказывается продавать свою долю. Не исключено, что последнее будет стоит ему жизни.

close Кадр из сериала «Дорогой родственник» (2025) Kion

«Неуязвимый» («Invincible») — 3 сезон, созд. Роберт Киркмэн

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 6 февраля

Продолжение хитовой анимации про юного супергероя Марка Грейсона, который осваивает профессию под покровительством своего отца Омни-Мэна, самого могущественного супергероя на планете, и сталкивается с масштабным заговором, переворачивающим его представление о мире.

close Кадр из сериала «Неуязвимый» (2025) Amazon Prime Video

«Аутсорс» — 1 сезон, реж. Душан Глигоров

Где и когда смотреть: в Okko — с 13 февраля

Один из самых ожидаемых сериалов года — проект режиссера «Трассы» Душана Глигорова по мотивам рассказа Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». Действие шоу разворачивается в тюрьме спецназначения в середине 90-х, накануне введения моратория на смертную казнь в России. Новый сотрудник учреждения Костя (Иван Янковский) обнаруживает, что родственники жертв здешних заключенных готовы отдавать большие деньги, чтобы самостоятельно приводить высшие приговоры в исполнение. Тогда Костя решает запустить целый бизнес по организации «аутсорсных» казней.

close Кадр из сериала «Аутсорс» (2025) Okko

«Танго на осколках» — 1 сезон, реж. Сергей Сенцов

Где и когда смотреть: на Kion и Start — с 13 февраля

Мистическая мелодрама постановщика «1703» и «Престижа» Сергея Сенцова с Юлией Снигирь в роли недавно овдовевшей женщины, которая узнает о романе мужа с тренершей по танцам и погружается в страстный мир танго.

close Кадр из сериала «Танго на осколках» (2025) Kion

«Кобра Кай» («Cobra Kai») — 6 сезон (3 часть), созд. Джон Хильд, Джош Гурвиц и Хэйден Шлоссберг

Где и когда смотреть: на Netflix — с 13 февраля

Финал комедийной драмы про школу боевых искусств — продолжения и переосмысления кинофраншизы «Парень-каратист».

close Кадр из сериала «Кобра Кай» (2025) Netflix

«Шершни» («Yellowjackets») — 3 сезон, созд. Эшли Лайл и Барт Никерсон

Где и когда смотреть: на Paramount+ with Showtime — с 14 февраля / в «Амедиатеке» — с 15 февраля (версия с цензурой)

Третий выпуск хитового триллера про выживание, подъедающего за «Повелителем мух» Уильяма Голдинга, — про школьниц-футболисток, которые попадают в авиакатастрофу над лесами Канады. В новых сериях к актерскому составу присоединилась лауреатка «Оскара» за роли в фильмах «Парни не плачут» и «Малышка на миллион» Хилари Суэнк.

close Кадр из сериала «Шершни» (2025) Showtime

«Белый лотос» («The White Lotus») — 3 сезон, созд. Майк Уайт

Где и когда смотреть: на HBO и Max — с 16 февраля (17 февраля по московскому времени)

Третий сезон сатирической антологии о гостях и сотрудниках вымышленной сети люкс-отелей «Белый лотос». Действие новых эпизодов будет разворачиваться в Таиланде, в них снялись Лесли Бибб («Железный человек»), Кэрри Кун («Оставленные»), Уолтон Гоггинс («Фоллаут»), Сара Кэтрин Хук («Заклятие 3: По воле дьявола»), Джейсон Айзекс (франшиза «Гарри Поттер»), Паркер Поузи («Под кайфом и в смятении»), Мишель Монаган (франшиза «Миссия невыполнима»), Эми Лу Вуд («Сексуальное просвещение»), участница группы Blackpink Лиса, Патрик Шварценеггер («Лестница») и Сэм Нивола («Айлин»), а также россиянин Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита»). К своей роли из первого сезона — менеджера спа-салона — вернулась Наташа Ротуэлл.

close Кадр из сериала «Белый лотос» (2025) HBO

«Победа или поражение» («Win or Lose») — 1 сезон, созд. Кэрри Хобсон и Майкл Йейтс

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 19 февраля

Первый оригинальный сериал студии Pixar (предыдущие были спин-оффами полных метров) о школьной команде по софтболу. История шоу охватывает неделю, предшествующую крупному матчу, а каждый новый эпизод описывает те же события глазами нового героя, — причем с помощью разных визуальных стилей. Саундтрек «Победы и поражения» сочинил Рамин Джавади, автор музыки из «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада».

close Кадр из сериала «Победа или поражение» (2025) Pixar

«Нулевой день» («Zero Day») — мини-сериал, созд. Эрик Ньюман, Ноа Оппенхайм и Майкл Шмидт

Где и когда смотреть: на Netflix — с 20 февраля

Политико-конспирологический триллер о разрушительной кибератаке мирового масштаба. Создателями шоу выступили продюсер «Нарко» Эрик Ньюман, экс-глава NBC News и сценарист «Джеки» Ноа Оппенхайм, а также корреспондент The New York Times Майкл Шмидт. Роль бывшего президента США в проекте исполнил Роберт Де Ниро, также в сериале снялись Лиззи Каплан («Роковое влечение»), Джесси Племонс («Падение империи»), Джоан Аллен («Никсон», франшиза «Джейсон Борн»), Конни Бриттон («Американская история ужасов»), Билл Кэмп («Оставленные»), Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»), Анджела Бассетт («Черная пантера: Ваканда навеки»), Мэттью Модайн («Цельнометаллическая оболочка») и Маккинли Белчер III («Озарк»).

close Кадр из сериала «Нулевой день» (2025) Netflix

«Ричер» («Reacher») — 3 сезон, созд. Ник Сантора

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 20 февраля

Продолжение сериальной экранизации книжной саги Ли Чайлда об отставном офицере военной полиции, который ведет кочевую жизнь — и в своих странствиях по США сражается с опасными преступниками. Основой третьего сезона стала седьмая книга цикла «Убедительный довод».

close Кадр из сериала «Ричер» (2025) Amazon Prime Video

«Тысяча ударов» («A Thousand Blows») — 1 сезон, созд. Стивен Найт

Где и когда смотреть: на Disney+ и Hulu — с 21 февраля

Криминальная драма от автора «Острых козырьков» Стивена Найта, описывающая мир нелегальных боксерских боев в Лондоне 1880-х. В одной из главных ролей снялся звезда «Большого куша» и сериала «Подпольная империя» Стивен Грэм.

close Кадр из сериала «Тысяча ударов» (2025) Huli

«1923» — 2 сезон, созд. Тейлор Шеридан

Где и когда смотреть: на Paramount+

Второй и заключительный сезон второго приквела «Йеллоустона» — о двоюродных прапрадедушке и прапрабабушке Джона Даттона III, героя Кевина Костнера из оригинального шоу, в исполнении Харрисона Форда и Хелен Миррен.

close Кадр из сериала «1923» (2025) Paramount+

Где и когда смотреть: на NBC — с 23 февраля (24 февраля по московскому времени)

Второй (после «Пирсон») спин-офф «Форс-мажоров» Аарона Корша. Как следует из названия, действие шоу будет разворачиваться в Лос-Анджелесе, где бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка открывает собственную юридическую фирму. Главного героя сыграл звезда «Стрелы» Стивен Амелл, также в актерский состав сериала вошел Гэбриел Махт, изображавший адвоката Харви Спектера в оригинальных «Форс-мажорах».